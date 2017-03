Học sinh lớp 1 chết do lọt cống trong sân trường

Cháu Huy học bán trú, sau khi ăn trưa xong, do không người trông nom nên ra sau sân trường chơi. Tại đây, cháu đã lọt xuống cống nước không đậy nắp đang thi công dùng để phòng cháy chữa cháy.

Cùng ngày, Công an huyện Tuy An (Phú Yên) cho biết cơ quan này đang làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu Châu Thị Thu Thủy (10 tuổi, ngụ xã An Ninh Đông, huyện Tuy An). Tối 29-8, trong khi đang đi đổ rác, cháu Thủy vướng vào đường dây điện 15 kV và bị điện giật chết tại chỗ. Đường dây này do Công ty CP Bê tông ly tâm Nha Trang (Khánh Hòa) dẫn từ khu dân cư ra phục vụ thi công công trình tại địa phương này.

PN - T.LỘC