Học sinh lớp 11 bắt cóc trẻ, tống tiền 200 triệu đồng

Công an cũng đã giải cứu cháu Ngô Xuân Quang (bảy tuổi, ngụ xã Đăk Ơ).

Ông Hồ Văn Cư, Phó Công an xã Đăk Ơ, cho biết: Phong khai nhận có thiếu nợ 53 triệu đồng do đánh bạc nên nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền trả nợ. Chiều 18-4, Phong bắt cóc cháu Quang, đưa lên một nhà nghỉ ở trung tâm huyện Bù Gia Mập (cách xã Đăk Ơ khoảng 15 km). Sau đó Phong nhắn tin cho người nhà cháu, yêu cầu đưa 200 triệu đồng. Gia đình nạn nhân đã trình báo công an.

N.ĐỨC