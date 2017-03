Học sinh lớp 4 gọi điện thoại chửi cảnh sát 113

Trước đó, chiều 1-5, một học sinh (ngụ xã Phú Hội, huyện An Phú) lấy điện thoại của mẹ rồi rủ bạn học gọi 34 cuộc vào đường dây nóng của cảnh sát 113 quấy rối, dùng những lời lẽ thô tục.

Chiều 3-5, ông Nguyễn Văn Khên, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (An Giang), cho biết ông chưa nhận được thông báo của công an. Tuy nhiên, nếu có sự việc trên, ông sẽ cho lập đoàn đến gia đình học sinh để nhắc nhở, giáo dục. Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính hai người, trong đó đưa ra giáo dục công khai trước dân đối với Nguyễn Tấn Tài (ngụ xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu) do gọi trên 70 cuộc điện thoại đến cảnh sát 113 và có lời lẽ nhục mạ.

VĨNH SƠN