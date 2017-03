Học sinh trộm tiền cống nộp cho “đầu gấu”?

Gần đây vợ chồng ông Hồ Văn Minh ở xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) liên tục bị mất trộm tiền nhưng không hiểu nguyên nhân. Bất ngờ, vợ chồng ông phát hiện thủ phạm của những vụ trộm tiền chính là cậu con trai đang học lớp 6 Trường THCS Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy. Gia đình càng bất ngờ hơn khi biết nguyên nhân mà cậu con trai trộm tiền là để cống nộp cho một số thanh niên xấu.

Theo lời của con của ông Minh, trước đây một người bạn tên Đệ rủ em ra ngoài cổng trường uống nước. Tại đây, Đệ chỉ vào em rồi nói với Lê Văn Cầu và Lưu Văn Dương (cùng ngụ ở phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy) rằng: “Nhà thằng này giàu lắm”. Nghe vậy, Cầu đến cặp cổ em và nói: “Mày phải đưa cho tao 2-3 triệu đồng xài, nếu không đưa thì tao đánh…”. Do sợ bị Cầu đánh, em đã lấy trộm 1,2 triệu đồng của mẹ đưa cho Cầu. Vài ngày sau, Cầu lại buộc em đưa 700.000 đồng để trả nợ, em bảo không có tiền thì Cầu dọa sẽ chặt tay. Quá lo sợ, trưa 7-12, em đã trộm tiếp 700.000 đồng của gia đình đưa cho Cầu.

Nhận thông tin gia đình ông Minh trình báo, Công an phường Lái Hiếu đã tiến hành xác minh. Theo đó, Đệ khai không có “bán đứng” bạn cho Cầu với Dương mà do bạn nhiều lần đánh nhau với bạn học cùng trường nên chủ động nhờ Dương, Cầu “bảo kê”. Đổi lại, thỉnh thoảng bạn phải nộp tiền cho hai người “bảo kê” này. Cầu thì khai rằng mình không hù dọa con ông Minh để lấy tiền mà chỉ mượn tiền do gặp khó khăn?

Về vụ việc này, ông Nguyễn Văn Năm, Trưởng Công an phường Lái Hiếu, cho biết: “Nội dung lời khai của các em trái chiều nhau, việc đưa, nhận tiền kèm lời hù dọa chỉ có con ông Minh và Cầu biết, không có người làm chứng… Hiện công an phường đang tiếp tục xác minh để có biện pháp xử lý”.

