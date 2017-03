Học trò không biết “đi” đâu

Nguyên nhân là do trong những năm qua, việc đầu tư xây dựng các trường học chủ yếu nhờ hỗ trợ từ trung ương và các dự án nên các công trình chỉ được đầu tư phòng học. Riêng phần công trình vệ sinh, nước sạch là do nguồn vốn của địa phương nhưng địa phương lại không quan tâm. Học sinh mầm non, tiểu học vốn vô tư, “đi” đâu cũng được. Tội là tội cho các thầy cô, hổng biết phải dạy cách sao cho học sinh về ý thức giữ gìn vệ sinh, môi trường.

GIA TRUNG