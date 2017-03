Hội An: Tiếp tục sơ tán 1.500 người dân tránh lũ

Chiều 15-10, ông Lê Văn Giảng, chủ tịch UBND TP Hội An cho biết do thủy điện xả lũ nên dự báo trong chiều nay, nước sông Hoài sẽ lên mức báo động 3, có thể gây ngập lụt cả Hội An.

* Quảng Nam: Đã có 5 người chết và mất tích Phố cổ Hội An tan hoang sau bão số 11 - Ảnh: Lê Trung Một cây cổ thụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP Hội An bị bật gốc chắn ngang đường - Ảnh: Lê Trung Chiếc loa phát thanh phường Cẩm Phô bị gió bão quật rớt xuống đất - Ảnh: Lê Trung Đèn đường Vườn Tượng Hội An bị gió bão làm ngã - Ảnh: Lê Trung Nhân viên bưu điện Hội An dọn dẹp sau bão - Ảnh: Lê Trung Nhân viên dọn dẹp đường xá ở Hội An - Ảnh: Lê Trung Trưa 15-10, UBND TP Hội An đã chỉ đạo cho các địa phương tiến hành sơ tán hơn 1.500 người dân ở 8 phường ven sông Hoài có nguy cơ ngập lụt đến nơi an toàn, tránh tình trạng thiệt hại về người. Ông Giảng cho biết thêm, hiện 7km tuyến đường ven biển Cửa Đại bị nước biển xâm thực mạnh gây xói lở, 10 khu resort ở ven biển đang bị sóng biển đe dọa. Cổng chào ở Vườn Tượng Hội An bị gió bão làm ngã - Ảnh: Lê Trung Cũng theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam, đến chiều nay, trên địa bàn tỉnh đã có 5 người chết và mất tích. Số người chết gồm: - Ông Trương Chạy (84 tuổi), ở xã Điện Phương, Điện Bàn, là bảo vệ nhà xưởng, bị sụp nhà xưởng khiến ông bị đè chết. - Ông Phạm Văn Quy (32 tuổi), xã Điện Phong, Điện Bàn trong lúc chèn nhà bị ngã chết. - Một bé gái (chưa xác định được tên, tuổi) bị sạt lở đất ở huyện Nông Sơn vùi lấp. Hai người mất tích gồm: ông Võ Văn Ba, 68 tuổi, ở Hội An và bà Trần Thị Xuân, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình. Ngoài ra, ở Quảng Nam có 7 người bị thương do bão. Toàn tỉnh Quảng Nam có 5033 ngôi nhà bị tốc mái, đổ sụp hơn 181 ngôi nhà. Cũng theo Ban chỉ huy PCLB, hiện trời đang mưa ở các vùng miền núi nên lưu lượng nước trong các hồ thủy điện trên thượng nguồn lớn. Sau khi bão tan, hàng ngàn hộ dân ở Quảng Nam đã dọn nhà cửa. Các nhân viên, công nhân đang huy động lực lượng dọn dẹp cây cối đổ ngã trên các tuyến đường của hai thành phố Tam Kỳ và Hội An. Nhiều người dân và chủ hàng quán ở phố cổ Hội An nghẹn lòng khi thấy quán xá, cửa hàng của mình bị bão làm hư hỏng. Đến 14g ngày 15-10, mưa gió tại thành phố Hội An đã bắt đầu lặng, mưa không còn trút xối xả như trong suốt sáng nay và gió cũng bắt đầu ngưng. Tranh thủ lúc trời quang mây tạnh, UBND thành phố đã tổ chức chỉ đạo Công ty môi trường đô thị thành phố phối hợp với người dân trong khu phố cổ ra quân dọn dẹp lại đường phố sau bão. Công ty môi trường đô thị đã có mặt tại các tuyến đường dọn dẹp vệ sinh sau bão - Ảnh: Thanh Ba Quét dọn đường phố sau khi nước rút - Ảnh: Thanh Ba Hàng trăm cây xanh bật gốc nằm ngã nghiêng, gây cản trở giao thông trên đường đã được thu gom, chất lên xe đưa về bãi tập kết. Những sợi dây điện do gió mạnh quật đứt rơi lòng thòng xuống đường cũng đã được xử lí nhằm tránh tình trạng khi điện thành phố phát trở lại sẽ gây nguy hiểm cho người đi đường. Theo Thanh Ba - Lê Trung (TTO)