Hội Chữ thập đỏ xin lỗi vụ áo quần cứu trợ làm giẻ lau xe

Theo tường trình của bà Bùi Thị Mai, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An, ngày 27-10, hội tiếp nhận hai toa tàu chở quần áo cũ từ Hà Nội. Do kho của hội đã đầy nên nhờ Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Nghệ An chuyển số hàng trên về cất giữ trong kho của công ty. Ông Hồ Hữu Dân, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí ôtô Nghệ An, giải trình trong quá trình bốc xếp, thấy quần áo quá cũ, mốc, có mùi thối nên anh em bốc vác đã cho các xưởng lấy đem về gara ôtô làm giẻ lau. Sau khi sự việc vỡ lở, ông Dân cho thu gom lại 37 bao tải hàng cứu trợ trả cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Cùng ngày, sau khi nhận được tin về việc quần áo cứu trợ bị đem ra làm giẻ lau ôtô tại Nghệ An, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã thay mặt hội gửi lời xin lỗi đến nhân dân cả nước. Cũng theo ông Thái, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lập đoàn kiểm tra về Nghệ An để làm rõ vụ việc này.

Đ.LAM – AX