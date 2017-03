Hỏi chuyện “đại gia” trong vụ bắn người trước giờ đầu thú

Lúc 14 giờ ngày 9-5, hai luật sư đưa Thành đến Công an phường Tân Định (quận 1, TP.HCM) xin đầu thú. Khoảng 20 phút sau, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương có mặt để tiếp nhận Thành. Công an tỉnh cũng yêu cầu tài xế của Thành lái chiếc xe du lịch cùng giấy tờ về bàn giao cho công an tỉnh để điều tra. Được biết, từ tối 6-5 đến lúc Thành ra đầu thú, Công an tỉnh Bình Dương tung khoảng 10 trinh sát truy tìm Thành. Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết do tính chất phức tạp của vụ án nên công an tỉnh đang phối hợp cùng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an (C45) thành lập ban chuyên án để điều tra làm rõ những người liên quan. - Khoảng 18 giờ ngày 6-5, anh Lan đi xe du lịch về tới nhà thì xảy ra ẩu đả, anh Lan bị bắn gục trước cửa nhà. - Ngay sau đó, Thành cùng người tài xế tên Thịnh lái xe du lịch 61L-3738 lên TP.HCM lẩn trốn. - Ngày 7-5, Thành tìm đến hãng luật Giải Phóng (đường NKKN, quận 3) nhờ tư vấn. - Ngày 8-5, Thành tìm đến Công ty Luật hợp danh Việt Nam (Trần Khánh Dư, quận 1) tiếp tục nhờ tư vấn. - 17 giờ ngày 9-5, xe đặc chủng của Công an tỉnh Bình Dương đến trụ sở Công an phường Tân Định (TP.HCM) áp giải Thành về Bình Dương.