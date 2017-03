Hôm nay (12/10), mưa khắp 3 miền

Các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, nhiều nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Riêng với các tỉnh từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ do chịu tác động trực tiếp của dải hội tụ nhiệt đới nên sẽ có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, có nơi sẽ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30 – 60mm.

Trong mưa dông có thể xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh là những hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm, cần phải hết sức đề phòng.

Sau đây là thời tiết cụ thể của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC./.

Theo (VOV)