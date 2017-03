Hôm nay 29.10 có nơi lạnh 12 độ C

* Lào Cai: Trâu chết vì rét



Ngày hôm nay 29.10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng yếu đến một số nơi thuộc Nam bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các tỉnh trung và nam Trung bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, biển động mạnh.Dự báo ngày và đêm 29.10 ở các khu vực như sau: phía Tây Bắc bộ sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi 12 - 14 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. Phía Đông Bắc bộ sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.



Khu vực Hà Nội sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18, có nơi 19 - 22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.



Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Nam bộ nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.* Sáng 28.10, nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) giảm mạnh đột ngột, ở mức 10,2 độ C, giảm 3,6 độ so với ngày hôm trước (13,8 độ C). Tại huyện Bắc Hà, nhiệt độ giảm 3 độ C, ở mức hơn 12 độ C.



Thời tiết đột ngột rét nên nhiều hoạt động ngoài trời hầu như bị ngưng trệ, mọi người đóng kín cửa, ở trong nhà để tránh rét. Nhiều người dân không kịp che chắn, bảo vệ gia súc nên làm gần 10 con trâu, nghé ở thôn Chu Lìn 1, xã Trung Chải (Sa Pa) đã bị chết rét.





Theo (SGTT)