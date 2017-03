Hôm nay, có nơi nắng nóng trên 40 độ C

Trưa qua, nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ, với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 35-38 độ C; một số nơi nhiệt độ cao hơn như Lạc Sơn (Hòa Bình), Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 39,3 độ C; Đô Lương (Nghệ An) 39,4 độ C...

Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 13 giờ chiều qua là 36,6 độ C. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, vào ngày hôm nay (21.5), các khu vực trên vẫn còn nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, một số nơi cao trên 40 độ C. Khu vực Nam Bộ trời tiếp tục nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-37 độ C. Dự báo, nắng nóng trên diện rộng sẽ còn kéo dài trong 1-2 ngày tới ở Bắc Bộ và 2-3 ngày tới với các tỉnh bắc và trung Trung Bộ. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ hôm qua nhận định từ ngày 21-31.5, trong khoảng 3-5 ngày đầu, thời tiết Nam Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng ven biển Tây Nam có lúc có mưa rào và giông rải rác; sau đó từ ngày 26 cho đến cuối tháng, do gió tây nam mạnh dần lên nên mưa tăng cả về diện và lượng, lần lượt các tỉnh sẽ bắt đầu vào mùa mưa. Theo Q.Duẩn - M.Vọng (TNO)