Hôm nay, công bố kết quả khảo sát bún, bánh canh...

Trước thông tin bún, bánh canh… do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về tiêu dùng (Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (NTD) Việt Nam) khảo sát tại một số cơ sở bán thực phẩm, trong đó có hệ thống các siêu thị, có nhiễm chất làm trắng huỳnh quang tinopal, ngày 24-7, siêu thị Co.op Mart và Big C đều cho biết kết quả kiểm nghiệm định kỳ tại siêu thị không có chất này.

Âm tính với tinopal

Theo bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc quan hệ công chúng và đối ngoại Big C Việt Nam, tại TP.HCM Big C lấy bún tươi, bánh canh, bánh ướt từ nhà cung cấp Trung Kiên; bánh hỏi từ nhà cung cấp Tam Nông. Đối với mặt hàng bún, đầu tháng 7, siêu thị đã kiểm nghiệm định kỳ chất tinopal, cho kết quả âm tính. Đối với các sản phẩm khác, theo nguyên tắc thận trọng, Big C đã chủ động lấy mẫu đi kiểm tra chất tinopal để bảo đảm chất lượng sản phẩm bán ra.

Tương tự hệ thống siêu thị Co.op Mart, trong sáu tháng đầu năm 2013, siêu thị đã chủ động kiểm tra nhanh đột xuất và gửi mẫu đến cơ quan chức năng để kiểm định độc lập hơn 3.600 mẫu sản phẩm nhằm bảo đảm các sản phẩm đưa vào kinh doanh đều đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Riêng về chất tinopal, kết quả kiểm định của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm TP.HCM trong các ngày 17-6, 9-7 về sản phẩm bún bò, bún tươi,… của các nhà cung cấp Bàu Cát, Kiều Trang (nhà phân phối Thu Hương), Cát Tường đang bán tại Co.opmart đều cho thấy không phát hiện chất tinopal.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết trước thông tin có chất tinopal trong một số sản phẩm bày bán tại các siêu thị, Sở đã làm việc với ba đơn vị cung cấp cho siêu Co.op Mart, họ đưa ra các giấy kiểm định chứng minh âm tính với chất làm trắng. Vì vậy hôm nay (25-7) Sở Công Thương phối hợp Sở Y tế sẽ làm việc với Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD để công bố cho NTD một cách chính xác nhất.

Được biết, hiện trên địa bàn TP có khoảng 400 cơ sở sản xuất bún, mì, phở… tập trung các quận Gò Vấp, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.

Công khai cơ sở vi phạm trên báo đài

“Cơ quan chức năng sẽ thông tin trên báo, đài những cơ sở sản xuất thực phẩm nói trên vi phạm để khuyến cáo người tiêu dùng” - ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế kiêm Phó trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP.HCM, nhấn mạnh thông tin trên tại buổi gặp gỡ báo chí vào chiều 24-7.

Ông Bỉnh cũng cho biết đầu tuần sau, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP.HCM sẽ chủ trì buổi ký cam kết không sử dụng hóa chất độc hại trong sản xuất thực phẩm giữa Sở Công Thương TP.HCM và các cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh canh… trên địa bàn thành phố. Ngoài ra, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP.HCM sẽ chỉ đạo cơ quan thẩm quyền tiến hành thanh tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các thực phẩm nói trên. Đặc biệt tập trung các cơ sở sản xuất lớn, đầu mối cung cấp bún, bánh phở, bánh canh… cho thị trường TP.HCM.

Liên quan đến trách nhiệm của ngành y tế TP.HCM trước thực trạng bún, bánh canh, bánh ướt… chứa chất độc hại bán trên địa bàn, ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục VSATTP TP.HCM, cho biết theo Luật An toàn thực phẩm, ngành y tế không quản lý các cơ sở sản xuất bún, bánh canh, bánh ướt… Tuy nhiên, khi các thực phẩm nói trên được kinh doanh tại các điểm thức ăn đường phố thì thuộc trách nhiệm của ngành y tế. Chính vì vậy, ngành y tế TP.HCM đã giám sát, lấy mẫu, xét nghiệm bún, bánh canh, bánh phở… và nêu cảnh báo. Sau đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP TP.HCM chỉ đạo các sở liên quan trong phạm vi quản lý của mình có những giải pháp để chấn chỉnh.

Theo ông Hòa, chỉ có cơ sở sản xuất bún, bánh phở, bánh ướt… mới biết đã cho vô sản phẩm những gì, độc hại ra sao. Do vậy, quản lý và giám sát chặt những cơ sở sản xuất thực phẩm nói trên sẽ hạn chế thực trạng bún, bánh canh, bánh ướt… chứa độc chất.

Được biết, vào ngày 26-7 tới, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM sẽ có buổi họp trao đổi những vấn đề liên quan đến độc tố có trong bún, bánh canh, bánh ướt… Đồng thời, đưa ra những giải pháp để trấn an NTD, những cơ sở sản xuất chân chính.

TÚ UYÊN - TRẦN NGỌC