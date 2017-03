Hôm nay, nắng nóng lên đến đỉnh điểm

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thuỷ văn, do ảnh hưởng của vùng thấp nóng phía Tây, với hiệu ứng gió mạnh ở nam đồng bằng Bắc Bộ dẫn đến Thủ đô Hà Nội, các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất ngày 16/6 phổ biến 35 – 38 độ; nhiều nơi ở bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất tới 38 – 40 độ, ở Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao nhất là 39.6 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 42,0 độ; Như Xuân (Thanh Hoá) 41,8 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41,4 độ.



Dự báo, ngày hôm nay (17/6), ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 – 39 độ, có nơi trên 40 độ, như ở Tĩnh Gia (Thanh Hoá) lên đến 41,2 độ.



Tuy nhiên đây là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng, tức là tương ứng với nhiệt độ đứng với bóng dâm. Ngoài trời, khu vực nhiều bê tông dày hoặc cát, nhiệt độ có thể lên đến 45 thậm chí 47 độ.



Sau ngày 18, ngày 19/6 nhiệt độ bắt đầu giảm dần từ Bắc Bộ đến ven biển Trung Bộ, cho đến chiều và đêm chủ nhật (20/6) có thể xuất hiện mưa rào và giông.



Theo thống kê của Trung tâm khí tượng thuỷ văn, kể từ đầu năm đến nay đây là đợt nắng nóng thứ 6, tuy nhiên, đây cũng là đợt nắng nóng kéo dài nhất (từ 12/6 đến 17/6 và còn tiếp tục trong vài ngày tới), mạnh nhất, đồng thời phạm vi ảnh hưởng cũng rộng nhất. Dự báo hôm nay, ngày mai (17, 18/6) nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm.



Trong khoảng thời gian từ 12h trưa đến 17h nắng nóng sẽ lên đến đỉnh điểm trong ngày vì vậy người dân khi di chuyển ngoài trời cần phải trang bị đầy đủ phương tiện chống nắng, tránh trương hợp cảm nắng say nắng, trong trường hợp không có việc gì cấp bách khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài trời.





Theo Vũ Lụa ( VNN)