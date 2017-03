Hôm nay, vài tỉnh miền Trung nóng 40oC

Riêng các địa phương như nội thành Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình nhiệt độ sẽ vượt 38oC. Từ ngày mai, trời bắt đầu có mây, xuất hiện mưa rào cục bộ nên nắng nóng sẽ giảm dần.

Ở Bắc và Trung Trung Bộ, hôm nay nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-39oC, một số nơi thuộc các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị nhiệt độ có thể cao tới 40oC. Từ ngày 8-7, nắng nóng chỉ suy giảm chút ít.

HOÀNG VÂN