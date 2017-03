Hơn 100 bệnh nhân ngộ độc bánh mì xuất viện

Đến chiều qua đã có hơn 100 bệnh nhân xuất viện, số còn lại hiện đang được truyền dịch, theo dõi sức khỏe và không có trường hợp nào nguy kịch.

Bác sĩ Dương Văn Đức, Chị cục trưởng Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận, khẳng định việc có một số thông tin cho rằng bệnh nhân VTMQ (14 tuổi) ở Chợ Lầu chết do ngộ độc bánh mì là chưa chính xác. Bác sĩ Đức là người cùng với đoàn kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trung ương gồm đại diện Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang ngay trong chiều 20-1 đã có mặt tại Bắc Bình để xem xét bệnh án bệnh nhân. Theo bác sĩ Đức, bệnh nhân Q. bị ung thư máu nặng, đã điều trị tại TP.HCM, sau đó chuyển về BV Bắc Bình Thuận. Ngày 19-1, bệnh nhân có ăn một miếng bánh mì với phô mai, đến ngày 20-1 thì chết và không liên quan gì đến việc ngộ độc bánh mì.

Chiều 21-1, ông Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, cho biết có khả năng nguyên nhân dẫn đến ngộ độc là do quy trình chế biến pate, thịt nguội. Được biết, ngoài việc sản xuất bánh mì, cơ sở Cẩm Tú còn chế biến pate, thịt nguội mang nhãn hàng Susu để kẹp vào bánh mì bán cho khách. Toàn bộ mẫu bệnh phẩm đã chuyển đi xét nghiệm và sẽ công bố kết quả trong vài ngày tới.

PHƯƠNG NAM