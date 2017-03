Hơn 1,5 tấn thịt, trứng cút không giấy chứng nhận kiểm dịch

Đoàn kiểm tra phát hiện ba xe ô tô và một xe máy chở tổng cộng 823 kg sản phẩm gia súc và 700 kg trứng cút không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Lập biên bản thịt heo không giấy kiểm dịch. (Ảnh do Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức cung cấp)

Các xe trên đều xuất phát từ Đồng Nai. Cụ thể, xe khách 60N-9649 do tài xế Đinh Minh Thọ (ngụ Vĩnh Cửu, Đồng Nai) vận chuyển 434 kg sản phẩm gia súc từ Trảng Bom, toàn bộ lô hàng đã biến chất, bốc mùi hôi, rỉ dịch; xe máy 60Y2-9662 do bà Nguyễn Thị Bẩy (ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) vận chuyển trong 216 kg sản phẩm gia súc từ Biên Hòa; xe khách 49X-6058 do tài xế Phạm Đăng Lâm (ngụ Thống Nhất, Đồng Nai) vận chuyển 173 kg sản phẩm gia súc từ Thống Nhất; xe tải 60C-00356 do tài xế Nguyễn Duy Dương (ngụ Định Quán, Đồng Nai) vận chuyển 700 kg trứng cút từ Định Quán.

Tổ công tác đã phạt vi phạm hành chính và hủy các lô hàng trên theo quy định.

T.NHÂN