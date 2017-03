Hơn 20 ngàn xe phục vụ tết

Theo dự báo của công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (BXMĐ) thì lượng khách đi lại tại BXMĐ, TP.HCM trong dịp tết sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái, tập trung chủ yếu vào các ngày 26, 27 và 28 tháng chạp. Ngoài ra, vào các ngày 20 và 23 tháng chạp là điểm giao phụ thu giá vé nên sẽ xảy ra tình trạng xe không hoạt động với nhiều lý do khác nhau để chạy vào ngày hôm sau có mức phụ thu cao hơn. Đồng thời, thời điểm này hành khách tập trung đi do giá cước chưa phụ thu nên dẫn đến tình trạng ứ đọng cục bộ.

Bắt đầu bán vé từ hôm nay

Theo kế hoạch, BXMĐ bắt đầu bán vé từ ngày 1 tháng chạp đến hết ngày 26 tháng chạp cho khách đi từ ngày 24 đến 28 tháng chạp. Thời gian bán vé từ 7 giờ 30 phút đến 17 giờ hằng ngày và địa điểm bán vé tại phòng vé BXMĐ.

Theo bà Tạ Thị Ánh Nguyệt, trưởng phòng tổ chức hành chính BXMĐ thì trong dịp tết, bến xe sẽ không nhận đặt vé qua điện thoại mà hành khách phải trực tiếp đến bến xe để mua vé. Ngoài ra, những đơn vị nào mua vé với số lượng nhiều từ vài chục vé trở lên thì bến xe sẽ có kế hoạch giao vé đến tận nơi.

Đặc biệt, nếu đơn vị nào mua vé đủ số lượng một xe thì hành khách đơn vị đó không cần phải lên bến xe mà sẽ có xe đến tận đơn vị đón, nhưng phải trước ngày 25 tháng chạp. Ngoài kế hoạch bán vé của BXMĐ là vé do các doanh nghiệp vận tải uỷ thác thì các doanh nghiệp tự bán vé tại BXMĐ cũng có kế hoạch bán vé tết của mình. Đại diện hãng vận tải Hoàng Long cho biết, bắt đầu từ ngày 16.12, phòng vé của công ty sẽ chính thức bán vé xe tết. Hành khách có thể mua vé dưới nhiều hình thức như đăng ký qua mạng, qua điện thoại hoặc mua trực tiếp tại phòng vé. Hãng xe khách chất lượng cao Sao Vàng cũng cho biết bắt đầu từ ngày 21.12.2009 (6.11 âm lịch) sẽ bắt đầu bán vé tết cho các tuyến Quảng Ngãi, Hải Phòng, Hà Nội, Buôn Ma Thuột. Hãng vận tải Mai Linh cũng cho biết hiện nay chưa có kế hoạch cụ thể ngày nào nhưng theo thông lệ hàng năm thì công ty sẽ bắt đầu bán vé trước tết một tháng cho tất cả các tuyến đường.

Mức phụ thu sẽ tăng tối đa 60%

Theo dự kiến thì mức phụ thu sẽ không vượt quá 60% so với giá vé ngày thường. Cụ thể, đối với các tuyến từ Thừa Thiên – Huế ra phía Bắc, phụ thu 40% từ ngày 21 đến hết ngày 23 tháng chạp, phụ thu 60% từ ngày 24 đến hết ngày 30 tháng chạp. Sau tết từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tết sẽ phụ thu 20%. Các tuyến từ Ninh Thuận đến TP Đà Nẵng và các tuyến khu vực cao nguyên, phụ thu 40% từ ngày 21 đến hết ngày 23 tháng chạp, 60% từ ngày 24 đến hết ngày 30 tháng chạp và 20% từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tết Canh Dần. Các tuyến miền Tây phụ thu 40% từ ngày 27 tháng chạp đến hết mùng 2 tết.

Trong đợt tết Canh Dần này, BXMĐ dự kiến sẽ có khoảng hơn 20 ngàn lượt xe phục vụ gồm cả xe quay vòng và xe buýt. Dự báo những ngày cao điểm, lượng khách đổ về BXMĐ có thể tăng lên từ 50.000 – 55.000 lượt/ngày nên bến xe sẽ có kế hoạch tăng cường xe có thể lên đến 2.000 xe một ngày để phục vụ đầy đủ hành khách.

Theo Hà Dịu ( SGTT)