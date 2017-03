Hơn 2.000 người giữ trật tự đêm khai ấn đền Trần

Lễ khai ấn sẽ diễn vào đêm 13 rạng sáng 14-2 (nhằm 15 tháng Giêng âm lịch). Sau khi diễn ra nghi thức rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo sang đền Thiên Trường, ban tổ chức sẽ làm lễ khai ấn đền Trần năm Giáp Ngọ 2014.

Để lễ hội đền Trần được diễn ra tốt đẹp, ban tổ chức lễ hội đền Trần đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ làm công tác trong đêm khai ấn. Theo kế hoạch, ban tổ chức đã thành lập bốn tiểu ban gồm an ninh, tuyên truyền, nghi lễ, hậu cần. Các tiểu ban sẽ được phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông ở khu vực đền Trần.

AT