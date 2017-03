Hơn 20.000 lượt du khách về thăm quê Bác

Ngày 1/5, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An cho biết: Trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua đã có hơn 20.000 lượt người về thăm quan quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn, Nghệ An, lượng khách đông gấp 4 lần so với kỳ nghỉ lễ năm 2012.

Bà con ở mọi miền đất nước và du khách nước ngoài đến quê Bác Hồ với lòng thành kính thiêng liêng. Nhiều người ở xa tận cùng đất nước mũi Cà Mau, vùng cao Tây Bắc Hà Giang, hay địa đầu tổ quốc ở Móng Cái mắt nhòa lệ khi được chứng kiến nơi Bác Hồ sinh ra, lớn lên và thấy những vật dụng giản di, đơn sơ ở nhà Bác. Những năm qua, nhiều gia đình đã dành phần thưởng cho con sau mỗi năm học là về thăm quê hương Bác. Chính vì vậy mỗi kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè, dịp sinh nhật Bác có rất đông gia đình đưa con cái về tham quan quê nội, quê ngoại Bác Hồ. Trong những ngày qua để đảm bảo việc tiếp đón du khách hành hương về thăm quê Bác, Ban Quản lý Khu di tích Kim Liên phối hợp với các cơ quan liên quan trên địa bàn tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời tạo thuận lợi cho du khách những ngày ở lại tham quan quê hương Bác.



Theo Lam Hồng (CAND)