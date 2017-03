Hơn 50% vụ cháy do sự cố về điện

Thiếu tướng Trần Triều Dương, Giám đốc Sở, cho biết trong năm 2010, số vụ cháy nổ có giảm so với năm trước nhưng mức độ thiệt hại lại gia tăng. Theo đó, có 190 vụ cháy, 10 vụ nổ. Số người chết và bị thương do cháy tăng đến 19 người so với năm 2009, thiệt hại tài sản hơn 108 tỉ đồng. Trong đó, có hai vụ cháy lớn tại Đại lý gas Hiệp Phát và Công ty TNHH Tân Tân Thịnh.

Kiểm tra an toàn PCCC tại một khu vực nhà kho. Ảnh: Hoàng Hoa

Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do điện (chiếm hơn 50%). Đặc biệt, số vụ đốt do mâu thuẫn lẫn nhau và tự tử gây cháy tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng có 15 vụ (tăng bảy vụ) làm 10 người chết (tăng sáu người). Năm qua, gần 4.300 trường hợp các cơ sở và nhà dân bị phạt vì vi phạm PCCC với số tiền hơn 0,5 tỉ đồng.

L.NGUYỄN