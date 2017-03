Hơn 640 kg thịt động vật không nguồn gốc tuồn vào TP.HCM

Cụ thể, xe máy 60T6-6357 do ông Nguyễn Văn Tư (ngụ Đồng Tháp) điều khiển chở 123 kg thịt vịt từ Đồng Nai về TP.HCM; xe máy 50P3-2426 do ông Nguyễn Văn Nghi (ngụ Bình Dương) điều khiển vận chuyển bảy con heo sống, khoảng 180 kg; xe khách 53N-4563 do ông Hòang Vũ (ngụ Bình Dương) điều khiển vận chuyển bảy con vịt xiêm, 99 con gà, 15 con chó đựng trong thùng xốp (tổng cộng các loại hơn 340 kg) từ Phú Yên về TP.HCM. Tổ công tác lập hồ sơ vi phạm hành chính và buộc tiêu hủy toàn bộ lô hàng không rõ nguồn gốc trên.

T.NHÂN