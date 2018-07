Hơn 7.000 người tham dự ngày hội gắn kết gia đình

Từ sáng nay, 22-7, ước khoảng 2.000 người lớn và trẻ em là thành viên trong nhiều gia đình đã đến vui chơi, giải trí miễn phí tại Ngày hội "Gia đình là hạnh phúc" tại sân vận động Quân Khu 7, TP.HCM. Tại đây, các gia đình đã tham gia những hoạt động như trải nghiệm công nghệ, trò chơi dân gian, chơi lego, làm tranh cát, tô tượng, làm vòng tay thủ công…

Ngày hội đã có phần quay số may mắn với phần thưởng là một sổ tiết kiệm Hạnh phúc trị giá 10 triệu đồng của Ngân hàng An Bình và hai giải là sổ tiết kiệm An khang mỗi sổ 2 triệu đồng.



Ngày hội cũng tổ chức cuộc thi ảnh “Gia đình là hạnh phúc”. Tại đây còn có những gian hàng từ thiện lấy tiền giúp trẻ em cơ nhỡ, hàng bán áo thun in hình và chữ ký của thủ môn Bùi Tiến Dũng, các đĩa nhạc Chat với Mozart của ca sĩ Mỹ Linh tặng, các sản phẩm thủ công của trẻ em Làng trẻ em SOS, trẻ mái ấm cũng được bày bán. Nhiều trẻ em mồ côi đã đến vui chơi tại ngày hội và được các gia đình chăm sóc, sinh hoạt cùng để cảm nhận không khí gia đình và nhận được học bổng. Trong khuôn khổ ngày hội, ABbank đã trao tặng 200 triệu đồng giúp các trẻ nhỏ mồ côi, gia đình khó khăn.

Ngày hội sẽ tiếp diễn tại TP.HCM đến hết ngày hôm nay, 22-7, với đêm nhạc miễn phí có sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng: Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Ái Phương, Only C, nhóm S Girl… 5.000 vé miễn phí của đêm nhạc đã được khán giả đến nhận về để đến xem.

Ngày hội được tổ chức với ý nghĩa: Sự tương tác, định hướng và thời gian dành cho con cái của những người làm cha mẹ luôn giữ một vai trò quan trọng trong sự phát triển của trẻ. Ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo cơ hội, thói quen vui chơi, gắn kết cùng nhau cho các gia đình.

Sau khi diễn ra tại TP.HCM, ngày hội Gia đình là hạnh phúc sẽ tiếp tục diễn ra ở Hà Nội vào ngày 29-7, tại Cung điền kinh Hà Nội.

Hình ảnh dễ thương của trẻ em, chất keo kết nối gia đình tại ngày hội:



Họa sĩ nhí chăm chú bên mẹ.



Một ông bố giúp con chơi lắp đặt.



Các bé thiếu nhi trình diễn ca hát.



Trẻ em làng SOS xem ca nhạc.





Khu vực làm tranh cát.



Các bà mẹ và bé gái đều thích thú trò chơi làm vòng đeo tay thủ công.



Khu vực trò chơi thiếu nhi thu hút các bé.



Một sân chơi an toàn cho các bé thích chạy và nhảy.