Hơn 70.000 người có bằng khen mòn mỏi chờ tiền thưởng

Theo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nghệ An, do số lượng đối tượng nhiều, số tiền lớn nên tỉnh chưa cân đối được ngân sách để chi trả. Ban đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo hai phương án: Mức trả gấp hai lần chi trả khen thưởng thường xuyên cho một bằng khen là 2,1 triệu đồng (tổng số tiền thưởng hơn 160 tỉ đồng); hoặc trả bằng mức khen thưởng thường xuyên (tổng số tiền 84 tỉ đồng).

Được biết hiện tỉnh này đang đề nghị tặng tiếp bằng khen cho 5.000 người có thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ còn tồn đọng.

