Hơn 900 lượt cán bộ Công an Đồng Nai không nhận hối lộ

Riêng với hai băng nhóm Nguyễn Văn Long (Long Thanh) và Phạm Duy Hưng (Hưng “vườn điều”), công an tiến hành điều tra 40 vụ án, bắt 150 đối tượng. Tỉ lệ điều tra phá án các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%...

Công an Đồng Nai đã được Chủ tịch nước tặng huân chương Quân công hạng Ba, huân chương Chiến công hạng Nhất. Cũng trong năm 2010, hơn 900 lượt cán bộ chiến sĩ nêu gương liêm khiết không nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 96 triệu đồng (so với năm 2009 tăng 709 lượt). Trong đó có Thiếu tá Phạm Văn Thưởng, Phòng CSGT, trên 40 lần không nhận hối lộ. Bên cạnh mặt tích cực thì tỉ lệ cán bộ chiến sĩ vi phạm tăng so với năm 2009.

T.DUNG