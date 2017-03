Hỗn chiến tại vũ trường Bocano, một người chết

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Bình Thuận, lúc 23 giờ ngày 29-11, Nguyễn Văn Huy (tự Giàu, 18 tuổi) cùng nhóm bạn hơn 10 người đến vũ trường Bocano uống bia. Tại đây, Phạm Long (bạn của Huy) dùng khăn lạnh quay trên đầu khiến nước văng trúng một số khách ngồi cạnh đó. Một bảo vệ vũ trường đến nhắc nhở thì Long cự cãi lại. Sau đó có ba bảo vệ ập đến kẹp cổ Long kéo ra ngoài. Khi đến cửa quán, một thanh niên mặc thường phục hỏi Long: “Mày quậy gì trong đó?”, Long sợ quá trả lời: “Em có quậy gì đâu”. Cùng lúc Huy và nhóm bạn còn lại cũng bị bảo vệ đẩy ra ngoài và hai bên xảy ra xô xát. Bảo vệ Kim Văn Đệ đã rút dao đâm vào ngực trái Huy và đuổi theo đâm ba người bạn của Huy bị thương.

Do bị đâm thủng tim, mất máu nhiều nên rạng sáng 30-11, Huy tử vong. Đến 11 giờ cùng ngày, Đệ đã đến PC45 trình diện. Chiều cùng ngày, PC45 đã triệu tập quản lý, sáu nhân viên bảo vệ của vũ trường Bocano và nhóm bạn của Huy đến để lấy lời khai, làm rõ.

Được biết vũ trường Bocano thực chất chỉ là quán bar được đưa vào hoạt động từ tháng 5-2010. Từ khi khai trương đến nay, người dân phường Xuân An gửi nhiều đơn phản ánh Bocano gây tiếng ồn, hoạt động quá giờ quy định, thường xuyên xảy ra đánh nhau gây mất an ninh trật tự.

Sáng 30-11, vũ trường Bocano tạm thời đóng cửa. Nghi can Kim Văn Đệ (ảnh nhỏ). Ảnh: NGỌC THƯ

Theo Công an phường Xuân An, trong hai năm qua, tại Bocano đã có hàng chục vụ xô xát, ẩu đả, đâm chém nhau. Vụ nổi cộm là rạng sáng 11-4, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt “nóng” 37 thanh niên mang theo đao kiếm, súng điện, bình xịt hơi cay, áo giáp chống đạn. Nhóm này khai từ Bà Rịa-Vũng Tàu ra Bình Thuận để chuẩn bị cuộc huyết chiến với nhóm bảo vệ vũ trường Bocano do có mâu thuẫn. Riêng nghi can Kim Văn Đệ (có tên gọi là Sắt, ngụ phường Phú Trinh, Phan Thiết) từng có một tiền án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Một nguồn tin cho biết trung tuần tháng 11-2012, Đệ đã rút dao đâm trọng thương một tiếp viên nữ gây thương tích 16%.

Công an địa phương nhiều lần kiểm tra, yêu cầu Bocano chấn chỉnh, khắc phục, tuy nhiên vũ trường này vẫn không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và thực hiện tốt mục tiêu “3 giảm”, UBND phường Xuân An đã hai lần kiến nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND TP Phan Thiết, xem xét rút giấy phép đăng ký kinh doanh và đình chỉ hoạt động của vũ trường Bocano.

Hiện PC45 đang củng cố hồ sơ, phối hợp một số sở, ban ngành để ra quyết định đóng cửa vũ trường Bocano.

P.NAM