Honda VN hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ nổ xe máy

Sáng 8/12, Phó tổng giám đốc thứ nhất Honda Việt Nam Trịnh Quang Dũng đã đến gia đình thai phụ tử nạn do xe Dream phát nổ để thăm hỏi và chia buồn. Hãng cũng trao 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình.

Đại diện công ty Honda Việt Nam chia sẻ khó khăn với gia đình nạn nhân. Ảnh: Thu Huyền.

"Chúng tôi chia sẻ những khó khăn mà gia đình đang gặp phải... Việc làm này thể hiện thiện chí của chúng tôi bất kể kết quả điều tra cuối cùng ra sao", đại diện Honda Việt Nam chia sẻ với chồng của thai phụ Quỳnh.

Ông Koji Onishi (Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam) cho biết sẽ gắng hết sức hợp tác với cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân sự việc trong thời gian sớm nhất.

Tổng giám đốc Koji Onishi đánh giá vụ nổ xe là nghiêm trọng và chưa từng xảy ra trước đây với sản phẩm của Honda Việt Nam. Công ty vẫn chưa nhận được thông tin chính thức và cũng chưa được kiểm tra chiếc xe bị nổ.

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho biết, chiếc xe không có dấu hiệu cài mìn hay thuốc nổ, vị trí nổ được xác định tại vị trí bình ắc quy tiếp giáp với bình xăng. Đến nay, vụ việc vẫn chưa được cơ quan công an khởi tố điều tra do cho rằng chưa đủ chứng cứ.

Ngày 1/12, chị Nguyễn Thị Quỳnh đi chiếc Dream ra khỏi nhà được quãng ngắn thì xe phát nổ. Người phụ nữ mang thai 3 tháng và con gái Khánh Vân 4 tuổi bị hất văng mỗi người một nơi. Hai mẹ con lửa bén như hai "ngọn đuốc sống". Chị Quỳnh tắt thở do vết thương quá nặng. Đứa con gái 4 tuổi của chị bỏng khá nặng, bị cắt cụt chân trái.

Sáng nay, chồng chị Quỳnh cho PV biết, bé Khánh Vân được chuyển từ Bệnh viện Việt Đức sang Viện Bỏng quốc gia để tiếp tục điều trị. Hiện, bé gái 4 tuổi vẫn hôn mê và phải thở bằng máy.

Theo Thái Thịnh (VNE)