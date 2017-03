Honda VN khẳng định cháy, nổ xe không do lỗi kỹ thuật

Đối với xe Dream bị nổ tại Bắc Ninh, đến nay Honda VN vẫn chưa được phép tiếp cận và chưa nhận được thông tin chính thức từ công an. Tuy nhiên, Honda VN đã tiến hành các thử nghiệm và đi đến kết luận không có khả năng nổ do ắc quy và bình xăng. Vụ cháy xe Air Blade ngày 9-12, Honda VN đã kiểm tra và kết luận nguyên nhân gây cháy từ bên ngoài, không phải do chất lượng sản phẩm.

Xe Honda @ bị cháy ở phần dưới yên xe, gần bình xăng. Ảnh: T.TÀI

Ngày 29-12, anh Lê Vĩnh Tâm (ngụ Sơn Trà, Đà Nẵng) đang điều khiển xe máy Honda @ biển kiểm soát 43H6-4209 trên đường Ngũ Hành Sơn (phường Mỹ An, Sơn Trà) thì xe bỗng bốc cháy ở phần đuôi. Anh Tâm mở cốp xe thì thấy ngọn lửa bùng lên ở ngay sát bình xăng, kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách. Anh Tâm cởi áo khoác phủ lên nhưng không dập tắt được ngọn lửa, phải nhờ người dân mang nước đến.

Tại hiện trường, chiếc xe chỉ bị hư hỏng nhẹ bên ngoài. Tuy nhiên, phần nhựa và toàn bộ hệ thống dây điện chạy qua bình xăng đã bị cháy. Anh Tâm cho biết chiếc xe trên được mua lại và hoạt động tốt hơn ba năm nay.

T.TÀI - T.PHƯƠNG