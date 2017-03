Hợp sức giúp người bán dâm đổi đời

Bỏ nghề, đi phát bao cao su Từ năm 2012, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Ủy ban Phòng, chống AIDS TP.HCM thí điểm mô hình hỗ trợ phụ nữ bán dâm muốn chuyển việc. Chị DTN từng được đưa vào trường “phục hồi nhân phẩm” sáu tháng. Trở về địa phương, chị được giới thiệu vào mô hình này và được chọn học nghề làm hoa voan miễn phí. Kết thúc khóa học, chị được hỗ trợ vay vốn 10 triệu đồng để mua nguyên vật liệu để tự làm và bán sản phẩm (ảnh). Ngoài ra, chị còn “thâm canh” mua thêm mỹ phẩm để bán và trả hết nợ vay. Cuộc sống chị đến nay đã ổn định. Hiện nay chị là một trong những giáo dục viên đồng đẳng của Trung tâm Ánh Dương (Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM), ngoài làm nghề kinh doanh hoa voan, chị còn tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS, phát bao cao su, bơm kim tiêm miễn phí cho các nữ tiếp viên nhà hàng, mại dâm đường phố… giáo dục viên đồng đẳng.

Khi gặp sự cố, những chị em hành nghề mại dâm gọi điện thoại đến chị DTN luôn có cảm giác được an ủi, chia sẻ bất kể lúc đó đã qua 12 giờ đêm… Tại Câu lạc bộ Chúng tôi là phụ nữ (CLB Sen xanh) do Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP.HCM phối hợp với tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam và nhóm Bình Minh Đêm thành lập cuối năm 2014 cũng có 70 người bán dâm sinh hoạt thường xuyên. Đến đây, các chị em được tư vấn pháp luật miễn phí, gửi đi xét nghiệm bệnh, hỗ trợ chuyển việc… Một số chị nhờ học được khóa làm tóc do Công ty L’Oreal tài trợ nên đã mở được tiệm và ra làm thợ phụ __________________________________ 70% số người bán dâm có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ở các tỉnh, TP khác đến. Tỉ lệ người đua đòi chỉ 15%-20%. Số còn lại bị ép buộc không còn con đường nào khác nên phải tạm thời sinh sống bằng cách này. Chi cục đang tham mưu Sở LĐ-TB&XH và UBND TP biện pháp tăng cường tiếp cận với người hoạt động mại dâm để tư vấn, giới thiệu học nghề, tạo việc làm, cho vay vốn, chăm sóc sức khỏe và các chương trình an sinh xã hội khác để từ từ cảm hóa, giúp họ tìm việc làm mới dù thu nhập có thấp hơn. Ông LÊ VĂN QUÝ, Chi cục phó Chi cục Phòng,

chống tệ nạn xã hội TP.HCM