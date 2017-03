Hứa không cúp điện: nhà đèn nuốt lời

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, nhiều khu vực trên địa bàn các quận như Q.1, 3, 7, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Nhà Bè... vẫn gặp tình trạng cúp điện. Bà Mỹ Linh, ngụ tại 360C Bến Vân Đồn, P.1, Q.4 cho biết: “Điện vẫn cúp ngay ngày 1.7.2010 và cúp từ sáng đến chiều”.

Thời lượng cúp điện này cao hơn so với cam kết của ngành điện TP.HCM (tối đa 6 giờ/ngày), tuy nhiên mật độ cúp điện có giảm hơn so với trước (1 lần/tuần thay vì 2 – 3 lần/tuần). Người dân khu vực này cũng cho biết, họ đã tham khảo lịch cúp điện trên website của tổng công ty Điện lực TP.HCM để sắp xếp công việc, nhưng điện cúp kéo dài hơn so với thông báo nên rất bực mình.

Ông Thành Trung, một người dân P.12, Q.11 bức xúc: “Tôi xem bản tin thời sự trên VTV, đọc báo thấy ngành điện hứa không cúp điện nữa nhưng thực tế đâu có vậy”. Gia đình ông Nguyễn Thanh Nhã, P. Phước Long B, Q. 9 cho biết ông từng gọi điện chất vấn đường dây nóng của điện lực Thủ Thiêm về việc cúp điện ban đêm quá thời gian quy định: “Lời hứa của bộ Công thương và EVN là tình hình điện sẽ ổn từ 26.6 mà báo chí đưa đã không được thực hiện tốt”.

Giải thích về tình trạng cúp điện nói trên, ông Trần Trí Dũng, trưởng phòng kinh doanh tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết: “Việc cúp điện để khai quang, mé nhánh cây xanh là vấn đề phải làm. Ngoài ra các sự cố bất khả kháng cũng khiến người dân hiểu lầm điện lực TP.HCM còn cúp điện luân phiên, chứ trên thực tế thông báo của EVN là không thực hiện điều hoà tiết giảm phụ tải tại các địa phương, nên điện lực TP.HCM không thực hiện tiết giảm sản lượng điện trên địa bàn thành phố”. Theo ông Dũng, hiện nay TP.HCM có khoảng 10.000 trạm biến áp phục vụ cho 2 triệu khách hàng, mỗi trạm lại có 7 – 8 đường điện nên chuyện các sự cố như nhảy CB, chập điện cũng có thể làm một khu dân cư mất điện.

Theo Mai Quốc Ấn ( SGTT)