Hứa làm từ thiện 5 tỉ, không trả đồng nào!

Danh sách các DN chưa nộp tiền từ thiện 1. Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (TP.HCM): 1 tỉ đồng. 2. Công ty TNHH Thép Trung Nguyên (Bình Thuận): 1 tỉ đồng. 3. Công ty TNHH TM&SX Quản Trung (Bình Thuận): 1 tỉ đồng. 4. Công ty TNHH Đại Thanh Quang (TP.HCM): 550 triệu đồng. 5. Công ty TNHH An Huy (TP.HCM): 8.000 USD. 6. Công ty Nguyên liệu dệt may Việt Nam: 300 triệu đồng. 7. Công ty CP Thiên Hải (TP.HCM): 200 triệu đồng. 8. Chủ tịch HĐQT Romana (Bình Thuận): 100 triệu đồng. 9. Công ty CP Đầu tư xây dựng Huy Hoàng (Bình Thuận): 65 triệu đồng. 10. Công ty CP Đầu tư Bình Tân (TP.HCM): 60 triệu đồng. 11. Công ty CP Kết cấu thép và Môi trường Tiến Cường (do Thép Trung Nguyên đăng ký): 30 triệu đồng. 12. Công ty TNHH Tiến Đạt (Bình Thuận): 15 triệu đồng. (Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận) Làm từ thiện vì… cao hứng! Ngoài các DN kể trên, hiện còn ba DN đăng ký ủng hộ từ đầu năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa trả. Theo UBMTTQVN tỉnh, ngày 31-12-2009, tỉnh vận động bốn DN vào TP.HCM tham dự chương trình Nối vòng tay lớn diễn ra tại hai đầu cầu Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) và Nhà hát HTV (TP.HCM). Bốn DN của Bình Thuận ủng hộ 2,5 tỉ đồng nhưng chỉ có một DN thanh toán 2 tỉ đồng. Số còn lại, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận (300 triệu đồng), Hiệp hội Thanh long Bình Thuận (100 triệu đồng) và Công ty TNHH Thép Trung Nguyên (100 triệu đồng) vẫn chưa trả. Lý giải cho việc không trả “món nợ từ thiện”, Hiệp hội Thanh long Bình Thuận cho rằng do chủ tịch hội lúc đó cao hứng đăng ký ủng hộ mà không bàn bạc thống nhất nên ông chủ tịch phải tự bỏ tiền túi trả một nửa, nửa còn lại hiệp hội sẽ vận động trả. Thế nhưng điều trớ trêu là hiện Hiệp hội Thanh long Bình Thuận đã bầu chủ tịch mới và chưa biết 100 triệu đồng này ai sẽ trả (?!).