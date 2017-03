Hứa ủng hộ từ thiện rồi... “quên”

Công ty TNHH Mỹ Lệ cam kết tặng 300 triệu đồng nhưng đến nay mới chuyển 150 triệu - Ảnh: Bùi Liêm



Chủ tịch UBND tỉnh phát công văn... “đòi nợ”

Hứa rồi “quên”

Lại... hứa

Theo Hội Bảo trợ người tàn tật - trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Phước - đơn vị được UBND tỉnh Bình Phước giao nhiệm vụ thực hiện vận động tài trợ đêm nhạc, các đơn vị, cá nhân tham gia ủng hộ trong đêm nhạc với số tiền lên tới 125,1 tỉ đồng và 3.700 USD. Từ nguồn ủng hộ này, tỉnh Bình Phước đã triển khai thực hiện các dự án lớn. Cụ thể, dành 43 tỉ đồng để thành lập quỹ vì người nghèo, 20,1 tỉ đồng xây trường học và thư viện, hơn 37 tỉ đồng trồng cao su cho người nghèo. Tỉnh Bình Phước còn dành hơn 11,2 tỉ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu như: xây nhà tình thương, trung tâm văn hóa cộng đồng, hỗ trợ bệnh nhân nghèo, sinh kế cho người khuyết tật, tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo - mồ côi, làm bếp cơm tình thương, quà tết cho người nghèo và nhiều việc từ thiện xã hội khác.

Theo BÙI LIÊM - MINH LUẬN (TTO)



Đêm nhạc từ thiện “Sông Bé - nghĩa tình yêu thương”, được tổ chức đêm 6-1-2010 tại sân vận động tỉnh Bình Phước với sự hiện diện của nhiều vị lãnh đạo cấp cao từ trung ương đến địa phương. Trực tiếp có mặt tại chương trình còn có gần 100 doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh và trên 5.000 khán giả.Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu cho biết hầu hết nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ cơ bản đã thực hiện việc chuyển kinh phí hỗ trợ. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc mới thực hiện một phần so với số tiền đăng ký ủng hộ. Các doanh nghiệp không thực hiện ủng hộ như cam kết đã làm ảnh hưởng các mục tiêu hỗ trợ của tỉnh và mục đích cao đẹp của chương trình.Do đó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trương Tấn Thiệu vừa ký công văn đề nghị các doanh nghiệp, các tổ chức đã cam kết ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh qua đêm nhạc “Sông Bé - nghĩa tình yêu thương” chuyển kinh phí đăng ký để tỉnh này thực hiện hoàn thành các mục tiêu hỗ trợ. Nếu không thực hiện cam kết đề nghị có văn bản cho biết lý do gửi UBND tỉnh.Bà Dương Thị Tuyết, phó ban thường trực ban tổ chức đêm nhạc, cho biết ban tổ chức vận động bằng cách phát phiếu để các đơn vị, doanh nghiệp ký tên, ghi rõ nguồn tiền ủng hộ, mục tiêu hỗ trợ và thời gian chuyển tiền. Việc ủng hộ là tự nguyện và tùy khả năng. Các đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ được tỉnh Bình Phước trao tặng bức tượng đá tri ân. Nhiều doanh nghiệp được mời trao tiền, được truyền hình trực tiếp và hứa hẹn rất rôm rả.Tuy nhiên sau đêm nhạc, nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia ủng hộ nhưng đã... “bặt vô âm tín”. Bà Tuyết bức xúc: “Đây là chương trình từ thiện nhưng họ hứa hẹn rồi quên. Dù chúng tôi đã nhiều lần gửi thư nhắc nhở, thậm chí gọi điện thoại trực tiếp, vậy mà họ vẫn không chịu chuyển tiền”.Cũng theo bà Tuyết, tính đến nay, hơn một năm trôi qua vẫn còn 18 đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện ủng hộ theo cam kết với số tiền trên 5 tỉ đồng.Trong đó một số doanh nghiệp hứa hẹn rất nhiều lần như: Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát (Long An) 300 triệu đồng, Công ty cổ phần Kinh doanh vận tải xăng dầu miền Nam 895 triệu đồng (đã chuyển 105 triệu), Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Becamex - Bình Phước 2 tỉ đồng, Tập đoàn Mai Linh 1 tỉ đồng, Công ty TNHH xây dựng Tiến Phát (Bình Phước) 150 triệu đồng, Công ty TNHH Đức Bình (Bình Phước)...Cá biệt có đơn vị hiện mất liên lạc như Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm và các công ty thành viên (Đồng Nai), Công ty Ngọc Kim Quy (TP.HCM)...Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Thế Hà, giám đốc Công ty TNHH Đức Bình, cho biết thời gian qua doanh nghiệp gặp khó khăn nên chưa thực hiện chuyển số tiền 360 triệu đồng như đã cam kết. Ông Hà hứa: “Dù khó khăn nhưng đã cam kết thì phải thực hiện, chúng tôi sẽ chuyển dần số tiền đã hứa đến ban tổ chức đêm nhạc trong năm nay”.Trong khi đó, đại diện Tập đoàn Mai Linh cho biết sắp tới sẽ tổ chức họp hội đồng quản trị, lấy ý kiến của các thành viên.Trên cơ sở đó mới “quyết” được nguồn tiền tham gia ủng hộ, dự kiến số tiền (1 tỉ đồng) đã cam kết ủng hộ sẽ được tập đoàn chuyển cho ban tổ chức trong năm nay. Đại diện một số doanh nghiệp còn “nợ” như: Công ty cổ phần Hùng Nhơn, Công ty TNHH Mỹ Lệ, Công ty xây dựng Tiến Phát, UBND huyện Hớn Quản, Công ty sinh học Thế Kỷ... cũng hứa sẽ thực hiện chuyển tiền ủng hộ như đã cam kết trong năm 2011.