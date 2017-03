Hung thủ đánh chết người ra đầu thú

Công an quận Tân Phú (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ Lê Thanh Bằng (47 tuổi, ngụ phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) và Võ Văn Tòng (18 tuổi, quê Tiền Giang, tạm trú quận Tân Phú) để điều tra làm rõ hành vi liên quan đến cái chết của anh Trần Văn Hiền, ngụ phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

Bị đánh chết giữa đường

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, chiều 9-4, anh Hiền cùng em trai là Trần Văn Hậu và một người bạn đến uống bia tại quán Phượng Cát trên đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú). Khoảng hơn 21 giờ cùng ngày, ba người lấy xe ra về thì anh Hiền và bạn bị tổ CSGT đứng bên kia đường (đối diện với quán Phượng Cát) thổi còi. Hai anh bị CSGT bắt đo nồng độ cồn. Trong lúc CSGT lập biên bản, anh Hiền lớn tiếng cự cãi với một CSGT tên là C. Anh Hiền lấy máy điện thoại di động dọa chụp ảnh tổ CSGT.

Anh Hậu sau khi về tới nhà nghe anh mình bị CSGT thổi phạt đã nhờ người chở quay lại. Đến nơi, anh Hậu thấy anh Hiền đang cự cãi với CSGT và xe máy đã bị lập biên bản tạm giữ. Tưởng mọi việc đã xong, anh Hậu bỏ đi còn anh Hiền bắt xe ôm chở về.

Chị Thêm (vợ anh Hiền, ngồi bên phải) cùng người thân chưa hết bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của chồng. Ảnh: H.TUYẾT

Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, gia đình nhận được hung tin anh Hiền đã bị hai người đàn ông lạ mặt đánh chết và xác nằm trong BV Đa khoa quận Tân Bình. Nơi anh Hiền bị đánh chết gần cổng của Công ty Givral, cách nơi CSGT Công an quận Tân Phú đứng chốt khoảng 300 m.

“Không liên quan CSGT”

Theo lời khai ban đầu của Bằng, đêm đó Bằng đứng gần nơi CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người tham gia giao thông.

Chứng kiến anh Hiền có hành vi và lời nói khó nghe với các CSGT đang làm nhiệm vụ nên Bằng cảm thấy “khó ưa”, nảy ra ý định muốn đánh anh Hiền bõ ghét. Chờ lúc anh Hiền kêu xe ôm rời khỏi nơi tổ CSGT làm nhiệm vụ, Bằng kêu Tòng lấy xe SH đuổi theo. Khi đuổi kịp, Tòng chặn đầu xe ôm chở anh Hiền, Bằng nhảy xuống dùng tay đánh anh Hiền ngã xuống đường rồi lên xe Tòng chở đi. Riêng người chạy xe ôm cũng bỏ chạy do quá sợ. Qua khám nghiệm tử thi, Công an quận Tân Phú xác định anh Hiền tử vong vì bị chấn thương sọ não.

Qua vận động của cơ quan công an, sáng 16-4, Bằng và Tòng đã ra Công an phường Tây Thạnh đầu thú. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an quận Tân Phú cũng cho biết do Bằng tự nảy sinh ý đánh anh Hiền và gây ra hậu quả chết người. Vụ án này không có liên quan gì đến các CSGT đang làm nhiệm vụ tại thời điểm đó.

- Trước đó tại cơ quan điều tra, hai bảo vệ Công ty Givral chứng kiến sự việc được mời đến lấy lời khai và nhận diện đối tượng. Hai bảo vệ kể lại vào buổi tối xảy ra sự việc họ đang trực ở cổng công ty. Cả hai nhìn thấy người đàn ông ngồi sau xe (Bằng) nhảy xuống xe, dùng tay đấm anh Hiền khoảng năm cái, giật cùi chỏ thêm khoảng ba cái mặc cho nạn nhân van xin. Đến lúc nạn nhân ngã ra, hung thủ mới lên xe bỏ đi. - Trái với lời khai của Bằng và Tòng, trước đó, trả lời Pháp Luật TP.HCM, các CSGT làm nhiệm vụ hôm đó nói không hề cãi nhau với anh Hiền, không biết vụ ẩu đả xảy ra đêm đó, đến khi báo chí đưa tin mới hay.

ÁI NHÂN