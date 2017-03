Hung thủ đốt vợ và con ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Uốt đã thừa nhận toàn bộ hành vi tưới xăng vào mùng vợ cùng hai con đang ngủ rồi đốt nhưng không chịu khai báo nguyên nhân, động cơ của hành vi trên. Công an xã Phong Lạc đã lập hồ sơ, chuyển giao vụ việc và Uốt lên Công an huyện Trần Văn Thời để tiếp tục điều tra, xử lý. Trong khi hai con của Uốt đang điều trị tại địa phương, chị Hồ Ngọc Giàu (vợ Uốt) đã được chuyển lên TPHCM để điều trị vì vết phỏng khá nặng.

Theo M.Anh (NLĐ)