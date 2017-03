Hung thủ giết người yêu cũ bị khởi tố

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sau khi tiếp nhận đơn của chị Lê Thị Thúy Hằng (24 tuổi, quê Quảng Ngãi) tố cáo bị người yêu cũ là Khuyến hành hung, đánh đập, đưa ảnh nhạy cảm lên mạng…, Công an quận Bình Thạnh đã chuyển đơn của chị Hằng về Công an phường 22 giải quyết. Chiều 13-4, Công an phường 22 mời chị Hằng đến trụ sở lấy lời khai, khoảng 17 giờ cùng ngày, khi chị Hằng rời khỏi trụ sở công an thì Khuyến đeo bám sẵn phóng xe đuổi theo, chị Hằng bỏ chạy vào quán cơm nhưng Khuyến vẫn đuổi theo chém chị tử vong tại chỗ. Sau một đêm lẩn trốn và lên mạng Internet kể về hành vi của mình, sáng 14-4, Khuyến đã đến Công an quận Bình Thạnh đầu thú.

HT