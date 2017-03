Hung thủ từng có tiền án về tội cướp giật tài sản

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, ngày 17-9, Lập giật ba lô có laptop của anh Hoàng Ngọc Tri (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) trên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình). Bị truy đuổi, Lập đã đâm chết anh Tri và đâm bị thương Đại úy Võ Sỹ Hoàng (Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Tân Phú). Theo Công an quận Tân Bình, qua điều tra ban đầu, Lập không có chất ma túy trong máu. Lập từng có tiền án về tội cướp giật tài sản, vào năm 2006, Lập bị Công an quận Tân Bình bắt khi cướp giật điện thoại của người đi đường.

Thượng tá Tăng Châu Long, Phó Trưởng Công an quận Tân Phú, cũng cho biết công an quận đã thăm hỏi, động viên Đại úy Hoàng đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện sức khỏe của Đại úy Hoàng đã ổn định. Các vết thương không gây nguy hiểm đến tính mạng. TS-BS Trần Phan Chung Thủy, Trưởng khoa Tai Mũi Họng BV Chợ Rẫy, cho biết Đại úy Hoàng được chuyển đến với vết thương đầu, tai trái chảy rất nhiều máu. Kết quả chụp CT cho thấy Đại úy Hoàng bị đứt động mạch thái dương trái, sưng tụ máu vùng trước tai.

ÁI NHÂN - DUY TÍNH