Hút trộm xăng dầu giữa quốc lộ

Theo quy trình, sau khi các xe bồn chở xăng dầu lấy hàng từ kho phải chở thẳng đến các cây xăng giao hàng. Tuy nhiên, qua thông tin của bạn đọc, PV đã nhiều ngày theo dõi và phát hiện nhiều lái xe đã ghé vào “bãi đáp” là các điểm rửa xe, bơm nước và bán tạp hóa có tên Cô Yến ngay trên quốc lộ 1A (đoạn qua ấp Hưng Thành, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai) để hút trộm xăng dầu.

Đột kích “bãi đáp” hút trộm xăng dầu

Do vị trí “bãi đáp” nằm cạnh quốc lộ 1 nên hầu hết tài xế đều cho xe chạy sâu vào cửa tiệm để “giao dịch”. Trong nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận được xe bồn của nhiều công ty đầu mối cung cấp xăng dầu đều ghé ở đây.

Đơn cử gần giữa tháng 5, khi xe bồn biển số 57H-6141 dừng lại điểm “giao dịch” này thì nhanh chóng hai người trên xe mặc đồng phục của Công ty Petrolimex mở cửa bước xuống xe. Một người trong tiệm bước đến, trên tay là hai can nhựa loại lớn cùng ống hút. Với những thao tác quen thuộc, người này nối ống với đầu xả của xe và nhanh chóng xả đầy chiếc can 30 lít, trong khi một người trên xe đứng bên cạnh chờ. Khi can đầu tiên đã đầy, ống hút xăng đang chảy xối xả được chuyển qua can thứ hai thì người đàn ông mặc áo đồng phục Công ty Petrolimex xách can xăng được bơm đầy vào trong tiệm. Khi trở ra, người này còn mang theo một can rộng để tiếp tục rút và xách tiếp một can xăng đầy thứ hai vào bên trong. Đến khi chiếc can nhựa thứ ba đã đầy bình thì việc “rút ruột” mới chấm dứt.

Trước đó, chiếc xe bồn biển số 86X-1161 đá xi nhan tấp vào tiệm. Không chờ tài xế lái xe kêu, một người từ trong quán rửa xe bước ra xách theo hai can nhựa 30 lít và tiếp cận. Chỉ chưa đầy năm phút thì chiếc xe bồn này đã “tiếp tế” ở quán này khoảng 60 lít xăng dầu rồi tiếp tục hành trình đi về phía ngã ba Dầu Giây.

Điểm “rút ruột” xăng dầu này dù quy mô không lớn (theo ghi nhận từ khoảng 11 giờ đến 14 giờ có khoảng ba xe ra vào “giao dịch”) nhưng lại hoạt động khá công khai. Nhiều lần chứng kiến, PV ghi nhận cảnh hút trộm xăng dầu diễn ra bên cạnh hoạt động rửa xe, bơm nước… Cụ thể, vào một ngày gần cuối tháng 4, xe bồn biển số 60C-105.19 chạy theo hướng từ TP Biên Hòa về huyện Thống Nhất tấp vào thì một người đàn ông ngoài 30 tuổi mặc áo thun xanh bước xuống xe, đi vào cầm ống nước bơm xịt rửa chiếc xe bồn. Sau đó, người chủ quán đến tiếp cận thực hiện các thao tác hút xăng và chỉ trong khoảng thời gian chóng vánh hai can xăng đã đầy, được chuyển thẳng vào quán, trong khi tài xế vẫn tiếp tục xịt nước rửa xe. Một lúc sau, tài xế đi vào bên trong rồi “trao đổi” với chủ quán trước khi nổ máy lái xe đi tiếp.

Chiếc xe bồn chở xăng dầu (có logo Petrolimex) biển số 57H-3967 “xả” bốn can nhiên liệu cho tiệm sửa xe Sáu ven quốc lộ 1. Ảnh: Cắt từ clip - VŨ HỘI

Chiếc xe bồn 57H-6141 giao hàng tại cây xăng dầu Gia Canh (huyện Định Quán) sau khi “rút ruột” ba can nhựa loại 30 lít. Ảnh: VŨ HỘI

Hoạt động theo kiểu khép kín

Như đã nêu, sau khi “giao dịch”, xe 57H-6141 có tài xế, phụ xe mặc đồng phục có dòng chữ Petrolimex ra quốc lộ 1 chạy về hướng ngã ba Dầu Giây. Tại đây, chiếc xe bồn rẽ vào quốc lộ 20 hướng về Đà Lạt và khi chiếc xe đến huyện Định Quán thì rẽ vào cửa hàng xăng dầu của một DNTN ở xã Gia Canh để bơm xăng vào bồn của cửa hàng này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi giao đầy xe bồn thì bộ phận cấp hàng sẽ gắn niêm phong khóa chặt các van. Và để “rút ruột”, các tài xế xe này thường leo lên nắp bồn hoặc mở các van bên hông xe và tìm cách mở các niêm chì nhưng không để lộ, đồng thời họ cũng tận dụng thời điểm nắng nóng để xăng giãn nở nhằm hạn chế hao hụt rõ ràng. Cứ mỗi lít xăng trộm được các tài xế sẽ bán thấp hơn thị trường khoảng 5.000 đồng.

Tại điểm “rút ruột” mua xăng dầu từ xe bồn thì chủ quán không phải mang đi tiêu thụ mà bán ngay tại chỗ. Sau khi “chiết xuất” từ xe bồn, các can xăng dầu được đưa vào trong để “lưu kho” và được bán cho các khách hàng quen thuộc là những xe tải thường xuyên ghé đổ nước, rửa xe. Theo ghi nhận, trong một buổi chiều, một xe tải tấp vào quán để rửa xe, bơm nước và mua lại ba can xăng 30 lít. Cùng ngày này, chủ quán đã đổ bốn can xăng dầu đầy cho một chiếc xe tải thùng loại 1,2 tấn và có xe đã đổ đến năm can, tương đương 150 lít xăng dầu.

Một lái xe cho biết giá xăng dầu mua lại từ “đầu nậu” này thường thấp hơn giá thị trường 2.000-3.000 đồng, nghĩa là cứ mỗi lít xăng dầu thì chủ quán lời được 2.000-3.000 đồng. Như vậy mỗi ngày chủ quán đút túi từ vài trăm ngàn đồng đến cả triệu đồng tiền lời có từ việc rút trộm xăng dầu. Người tài xế này cũng cho biết việc “rút ruột” và bán xăng dầu ở điểm này được thực hiện theo kiểu khép kín như trên nên đã tồn tại trong thời gian dài.