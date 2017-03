Hưu… ‘non’ sau khi ‘trẻ lại sáu tuổi’

Chiều 25-8, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND TP Vị Thanh (Hậu Giang) cho biết sẽ chỉ đạo cho kiểm tra lại việc Phòng Tư pháp TP tham mưu để UBND TP ra quyết định cho một phó trưởng phòng thuộc công an tỉnh điều chỉnh giảm tuổi.

“Đột ngột” trẻ lại sáu tuổi

Trước đó, ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đã có quyết định hủy quyết định của UBND TP Vị Thanh cho phép điều chỉnh, giảm năm sinh của ông E. xuống sáu năm. Lúc có quyết định giảm tuổi thì ông E. đang là phó phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Hậu Giang. “Tôi có nắm quyết định của tỉnh nhưng hôm đó tôi không tham gia và chưa được cấp dưới báo lại. Việc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ tham mưu không đúng thì chúng tôi chưa thực hiện nhưng sẽ được kiểm tra, xử lý cụ thể” - ông Hòa nói.

Tháng 4-2014, UBND TP Vị Thanh có quyết định cho phép cải chính năm sinh của ông E. từ sinh ngày 5-10-1957 thành sinh ngày 5-10-1963. Theo tìm hiểu, năm 2013 ông E. làm thủ tục đăng ký khai sinh quá hạn thì được UBND phường V. (TP Vị Thanh) dựa vào hồ sơ, học bạ, bằng tốt nghiệp, lý lịch cán bộ… cấp bản chính giấy khai sinh cho ông E., ghi ngày sinh là 5-10-1957.

Căn cứ vào Luật Sĩ quan CAND thì ông E. sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 10-2015. Tuy nhiên, đến tháng 4-2014, Phòng Tư pháp TP Vị Thanh đã tham mưu, đề xuất UBND TP cải chính hộ tịch cho ông E. Sau đó, UBND TP có quyết định cải chính năm sinh của ông E., từ sinh năm 1957 thành năm 1963. Như vậy, với việc ông E. được trẻ lại sáu tuổi thì thời gian công tác của ông E. sẽ có thể tiếp tục kéo dài thêm sáu năm nữa. Tuy nhiên, qua rà soát, Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện có các dấu hiệu bất thường nên đề nghị Sở Tư pháp thẩm định lại việc “nhỏ lại sáu tuổi” của ông E.

Duyệt cho “hưu non”, không tăng lương

Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang cho biết qua kiểm tra cho thấy việc UBND phường V. cấp bản chính giấy khai sinh cho ông E. (ghi ngày sinh 5-10-1957) là đúng. Còn việc Phòng Tư pháp TP Vị Thanh đề xuất rồi được UBND TP Vị Thanh cải chính năm sinh sang 1963 là chưa đúng. Theo đó, Phòng Tư pháp không thẩm tra, xác minh hồ sơ của ông E. lưu tại phường. Các giấy tờ đương sự cung cấp cho Phòng Tư pháp ghi ngày tháng năm sinh như bản chính giấy khai sinh và ông E. cũng không cung cấp các giấy tờ thể hiện sinh năm 1963 nhưng vẫn được UBND TP Vị Thanh cho phép điều chỉnh nhỏ sáu tuổi là chưa đúng.

Từ kết quả này, UBND tỉnh Hậu Giang đã hủy bỏ quyết định cho phép cải chính hộ tịch của UBND TP Vị Thanh như đã nêu. Ngày 25-8, PV nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông E. để làm rõ về lý do, cơ sở của việc đề nghị “được nhỏ lại sáu tuổi” nhưng ông E. không nghe máy.

Theo tìm hiểu, trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh làm rõ thì ông E. làm đơn xin nghỉ hưu. Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chấp thuận cho ông E. nghỉ hưu và không giải quyết cho ông này tăng lương trước khi nghỉ hưu theo quy định của ngành. Được biết ông E. còn bị tố cáo có quan hệ bất minh với một phụ nữ đang có chồng. Công an tỉnh Hậu Giang cho hay qua xác minh cho thấy có việc ông E. vào nhà trọ (ở xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) với vợ ông N. Do vậy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu ông E. chấm dứt quan hệ với người phụ nữ đang có chồng nêu trên.