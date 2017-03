Huy động gần 1.000 chiến sỹ túc trực bảo vệ Lễ hội Đền Hùng

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc với Công an tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã báo cáo với Bộ trưởng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, công tác triển khai lực lượng, nắm tình hình và các phương án đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng và kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.Công an tỉnh Phú Thọ đã bố trí gần 1.000 chiến sỹ, túc trực và thường xuyên kiểm tra, kiểm soát mọi hoạt động trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng và các khu vực diễn ra các hoạt động từ đầu cầu Việt Trì đến điểm lên xuống đường cao tốc thuộc huyện Phù Ninh.Lực lượng cảnh sát giao thông bố trí các điểm chốt tại những nơi đông người, những tuyến đường trọng điểm để điều hành các phương tiện giao thông nhằm trách ách tắc giao thông trong suốt thời gian diễn ra lễ hội…Đại tướng Trần Đại Quang ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị các phương án đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng cán bộ, chiến sỹ công an Phú Thọ, đồng thời lưu ý, năm 2015 diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, vì vậy, lực lượng công an cả nước nói chung và Công an tỉnh Phú Thọ nói riêng cần nắm chắc tình hình, triển khai tốt, đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự.Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ an toàn du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Các cán bộ chiến sỹ công an cần tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan sinh thái, phòng chống cháy nổ để Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng được diễn ra an toàn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang đã dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Đồn công an Đền Hùng./.

Theo Vietnam+