Huy động nhiều nguồn điện khi dừng cấp khí Cà Mau

Do vậy, để đảm bảo cung cấp điện an toàn và tránh quá tải các đường dây, máy biến áp khu vực miền Nam và miền Tây Nam Bộ, EVN sẽ huy động nhà máy điện Ô Môn I chạy bằng dầu FO và các tổ máy tuabin khí của Nhà máy điện Cà Mau chạy bằng dầu DO trong thời gian cắt khí, đồng thời liên tục cập nhật tình hình thực tế của hệ thống để đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải.



Bên cạnh đó, EVN sẽ tăng cường truyền tải qua đường dây 500kV Bắc-Nam, khai thác tối đa các nguồn thủy điện và tua-bin khí chạy bằng khí Nam Côn Sơn và Cửu Long để đảm bảo cung ứng điện trong thời gian cắt khí PM3.



Theo báo cáo của EVN, tổng nhu cầu tiêu thụ điện toàn hệ thống quy đổi về sản lượng điện sản xuất đầu cực máy phát điện bao gồm cả điện nhập khẩu tháng 7 năm 2012 dự kiến đạt 10,881 tỷ kWh, tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2011.



Dự kiến, trong tháng Bảy sẽ có 5 tổ máy mới được đưa vào vận hành với tổng công suất 197 MW nhằm bổ sung cho hệ thống, bao gồm: tổ máy 1 thủy điện Nậm Phàng (18MW); tổ máy 2 thủy điện Na Le (Bắc Hà, Lào Cai) là 45MW; tổ máy 2 thủy điện Xekaman 3 công suất 125MW và tổ máy 1 thủy điện Đăk Mi 4C cống suất 9MW.



Tuy nhiên, để vận hành ổn định, EVN cũng khuyến cáo khách hàng tích cực thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hợp lý, tránh lãng phí, góp phần giảm sức ép cho hệ thống điện, nhất là trong thời gian ngừng cấp khí PM3.





Theo Đức Duy (Vietnam+)