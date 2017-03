Hủy kết quả đấu giá vụ “gỗ quý rẻ hơn gỗ thường”

Đồng thời đề nghị Sở Tài chính, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh rút kinh nghiệm trong quan hệ phối hợp tổ chức bán đấu giá tài sản. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức việc định giá số tài sản nêu trên để thực hiện việc bán đấu giá đúng theo quy định của pháp luật. Cũng theo quyết định, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh phải hoàn trả số tiền 136 triệu đồng cho ông Đặng Văn Ba thuộc Công ty CP Đại Việt (xã Hưng Lộc, TP Vinh) là người đã trúng thầu phiên đấu giá bị hủy này.

Trước đó, ngày 25-5 Chi cục Kiểm lâm Nghệ An chuyển hồ sơ vụ bán đấu giá số gỗ nêu trên sang Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Nghệ An và yêu cầu trung tâm này thực hiện. Ông Đặng Văn Ba trúng thầu nhưng khi đến nhận gỗ, Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) là cơ quan bắt giữ số gỗ không cho xuất gỗ ra ngoài kho, với lý do cuộc định giá và bán đấu giá tài sản này không có sự tham gia của PC49 là sai quy định. Hiện 1m3 gỗ đinh hương có giá thị trường không dưới 20 triệu đồng.

Theo V.TOÀN (TTO)