Hủy quyết định khởi tố bị can đối với giám đốc Chi nhánh Công ty CP Xây dựng 586

Lý do hủy quyết định khởi tố bị can đối với ông Châu là do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Quyết định nói trên của VKS ký ngày 10-9. Trước đó, ngày 28-8, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can đối với ông Châu về hành vi “cản trở giao thông đường thủy” và chuyển hồ sơ sang VKSND TP Cần Thơ phê chuẩn.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, năm 2005, Công ty 586 đóng một cọc bê tông xuống sông Bình Thủy để xây dựng cầu Bình Thủy 2 và sau đó vị trí thi công cầu dịch chuyển sang vị trí khác nhưng Công ty 586 không nhổ cọc. Khoảng 19 giờ 45 phút đêm 15-5-2011, ghe chở gạch của anh Dương Đắc Thắng lưu thông ngang qua vị trí cọc bê tông nói trên thì cọc này ngã đổ khiến ghe chìm, hậu quả khiến chị Phạm Thị Bích Hạnh - vợ anh Thắng và con gái anh Thắng là cháu Dương Thị Diễm Hằng (10 tuổi) tử vong. Sau vụ tai nạn xảy ra, Cơ quan CSĐT quận Bình Thủy khởi tố vụ án nhưng sau đó phải đình chỉ điều tra và xin ý kiến Bộ Công an. Bộ Công an cho rằng vụ việc nói trên có cơ sở để xác định hành vi cản trở giao thông đường thủy và hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và hướng dẫn Công an TP Cần Thơ phục hồi điều tra... Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã phục hồi điều tra, khởi tố bị can đối với ông Châu.

GIA TUỆ