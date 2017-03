Hủy việc quay phim hoạt động của CSGT phải xin phép

Cảnh sát giao thông giải thích lỗi cho người vi phạm tại giao lộ Nguyễn Tri Phương - 3 Tháng 2, Q.10 (TP.HCM) - Ảnh tư liệu



Theo M.QUANG (TTO)



Theo Văn phòng Bộ Công an, để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với hành vi chống lại CSGT trong khi làm nhiệm vụ và việc giả danh nhà báo ghi hình CSGT, ngày 26-4-2013, Cục CSGT đường bộ - đường sắt (C67), Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an có Công văn số 1042/C67-P3 gửi Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PC67) để hướng dẫn thực hiện.Tuy nhiên, tại điểm 2 Công văn số 1042/C67-P3 có một số ý chưa chuẩn xác; do vậy, ngày 23-8-2013, Cục trưởng C67 đã có Công văn số 2315/C67-P6 hủy điểm 2 Công văn số 1042/C67-P3 ngày 26-4-2013 nêu trên và yêu cầu PC67 Công an các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc một số việc gồm tăng cường phối hợp với cơ quan báo, đài để tuyên truyền pháp luật, các hoạt động đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của CSGT; tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân tham gia xây dựng lực lượng CSGT.Trường hợp nhân dân hoặc phóng viên báo, đài quay phim, chụp ảnh thì không được ngăn cản (trừ nơi cấm quay phim, chụp ảnh).Trường hợp nhân dân hoặc phóng viên báo, đài cung cấp thông tin, hình ảnh về sai phạm, tiêu cực của CSGT thì Thủ trưởng đơn vị phải tiếp nhận, giải quyết và xử lý kịp thời, nghiêm túc theo đúng quy định;Tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi chống người thi hành công vụ hoặc các đối tượng giả danh phóng viên báo, đài; báo cáo cấp có thẩm quyền điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.