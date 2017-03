Huyện tiếp tay khai thác mỏ vàng chui?

Hơn một năm nay, khu mỏ vàng trên núi Chồi Rông ở buôn Ma Đao, xã Cà Lúi, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) thành lãnh địa bất khả xâm phạm của Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Vạn Hạnh (Công ty Vạn Hạnh). Dù chưa được cấp phép thăm dò, khai thác nhưng công ty đã mở đường, tập kết nhiều phương tiện khoan lấy đất đá chứa vàng như một đại công trường.

Mỏ vàng thành lãnh địa riêng

Ngay tại bìa rừng vào khu mỏ vàng, Công ty Vạn Hạnh cho dựng các tấm bảng “khu quân sự, cấm vào” (sau đó bỏ bớt chữ “quân sự”). Từ chân núi lên mỏ vàng có bốn vòng bảo vệ cùng những thanh niên mặc đồ rằn ri thường trực tại các gác chắn nên hầu như không người dân nào vào được khu rừng trên. Mới thấy nhóm phóng viên vừa đến bìa rừng, những thanh niên đã ngăn cản không cho vào khu rừng.

Khi tiếp cận khu vực mỏ vàng, chúng tôi thấy nơi đây như một công trường với ngổn ngang hầm hố, hồ lắng, bể chứa nước, giàn khoan, máy nghiền đá, thiết bị khai thác vàng. Một con đường rộng hơn 6 m đã được san ủi, có cả bãi đậu xe…

Dù chưa có giấy phép thăm dò nhưng Công ty Vạn Hạnh đã lắp đặt bể lọc vàng trong khu mỏ vàng Cà Lúi. Ảnh: ĐH

Sau khi phản ánh sự việc, Công an và Phòng TN&MT huyện Sơn Hòa vào kiểm tra, phát hiện Công ty Vạn Hạnh đã san ủi 6 ha đất rừng để làm con đường dài 2 km từ chốt barie vào khu vực mỏ vàng; xây dựng bãi đậu xe, bốn lán trại kiên cố với đầy đủ các hồ chứa nước sinh hoạt, công trình phụ… Tại khu vực này, có hai giàn khoan đang hoạt động và đã có hơn 500 kg đá đưa vào khay chứa mẫu vật. Công ty Vạn Hạnh đang lắp đặt một máy nghiền đất đá với hệ thống băng chuyền và đã xay hơn 80 m3 đất đá. Cạnh đó, công ty này còn xây dựng các hồ lắng, lọc vàng, các bể chứa nước; lắp đặt một trạm biến áp điện và hệ thống đường dây điện dài gần 2 km dẫn từ khu dân cư vào khu vực mỏ. Tại khu vực mỏ vàng hiện có ba xe đào, một xe ủi, một xe ben. Khi kiểm tra, khu mỏ vàng đang có 13 người đang làm việc. Theo Đại tá Lê Ngọc Tư, Phó Trưởng Công an huyện Sơn Hòa, Công ty Vạn Hạnh đã thuê lực lượng thuộc Trung đoàn CB280 rà mìn, xây dựng nhà ở, lập chốt barie… Dù hiện trường là vậy nhưng cả Công an và Phòng TN&MT huyện Sơn Hòa đều cho rằng Công ty Vạn Hạnh chưa hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến vàng tại đây!

Theo chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, Công ty Vạn Hạnh chưa được cấp phép thăm dò, khai thác tại mỏ vàng. Huyện chỉ cho phép Công ty Vạn Hạnh xây dựng bốn lán trại trong khu vực mỏ vàng để phối hợp với chính quyền địa phương bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác và nghiêm cấm Công ty Vạn hạnh tổ chức thăm dò, khai thác khoáng sản khi chưa có giấy phép.

Lỗi của huyện

Chiều 14-8, ông Hồ Văn Tiến, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên, nói: Trước mắt UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa và Công ty Vạn Hạnh tháo dỡ ngay các barie để nhân dân đi lại. Đồng thời, công ty đưa tất cả máy móc, thiết bị và lực lượng của Công ty Vạn Hạnh ra khỏi khu vực mỏ vàng.

Theo ông Tiến, thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác, chế biến tại mỏ vàng Cà Lúi là của Thủ tướng. Hiện nay, các bộ liên quan đang trình Thủ tướng xem xét có đưa mỏ vàng Cà Lúi vào đấu giá hay không. Trước đây, Công ty Vạn Hạnh xin lập dự án khai thác vàng gốc tại Cà Lúi và tỉnh đã báo cáo Thủ tướng. Trong thời gian chờ, tháng 10-2011 UBND tỉnh Phú Yên có yêu cầu UBND huyện Sơn Hòa tổ chức lực lượng kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực trên; đồng thời đồng ý cho Công ty Vạn hạnh hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của tổ kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ khu mỏ này. Tuy nhiên, thời gian qua Công ty Vạn Hạnh đã có những việc làm biến tướng như thuê một đơn vị quân đội bảo vệ, lập chắn barie ngăn cản sự đi lại của dân; tự ý mở đường, đưa máy móc, thiết bị vào khu mỏ, tổ chức khoan thăm dò, lấy đất đá, mẫu vật xay nghiền khi chưa được phép. Những việc làm này là hoàn toàn sai.

“Việc UBND huyện Sơn Hòa giao Công ty Vạn Hạnh tổ chức lực lượng bảo vệ khu mỏ trên là sai. Tôi không hiểu vì sao sai phạm của Công ty Vạn Hạnh kéo dài gần một năm nay nhưng huyện Sơn Hòa không biết, không xử lý. Trách nhiệm này thuộc về chính quyền địa phương” - ông Tiến nói.

TẤN LỘC