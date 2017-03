"Hy vọng tìm đúng mộ cha"

Trưa 28-6, chị Nguyễn Thị Oanh cùng hai con đã đáp máy bay từ Đức về Việt Nam. Vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, chị thuê xe chạy lên thẳng Bình Dương cho kịp giờ làm thủ tục khai quật mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Chiến tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương, lấy mẫu để giám định ADN xác tín cho niềm hạnh phúc, niềm khát khao hy vọng đây là hài cốt của cha mình. Việc tìm kiếm được phần mộ này là một công trình tâm huyết, công phu của chị và nhiều người khác trong nhiều năm.

Cả đời chưa biết mặt cha

Chị Oanh tâm sự: “Tôi sinh năm 1968, tôi mới được tám tháng thì bố hy sinh nên không biết mặt mũi bố thế nào. Đến năm 1987, tôi xuất khẩu lao động sang Đức và định cư luôn bên đó. Suốt bao nhiêu năm, tôi ấp ủ hy vọng tìm được hài cốt của bố để mỗi lần về Việt Nam được nhang khói cho ông. Trong giấy báo tử chỉ ghi bố hy sinh tại mặt trận phía Nam, an táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận. Cách đây mấy năm, tôi về Việt Nam thuê nhà ngoại cảm tìm kiếm mộ bố nhưng không thành. Các nhà ngoại cảm chỉ bố nằm ở một nghĩa trang thuộc tỉnh Quảng Trị, tôi và người thân lặn lội tìm kiếm nát các nghĩa trang nơi này đều không thấy.

Do công việc, tôi phải quay trở lại Đức nhưng vẫn không nguôi hy vọng tìm mộ bố. Tôi thường dành thời gian để vào trang web, các blog cá nhân để tìm kiếm thông tin danh sách liệt sĩ, lần tìm tên từng người với hy vọng bố ở trên cao phù hộ tìm được. Sau nhiều tháng truy tìm trong vô vọng, tôi đã xin trích lục được thông tin của bố tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên và biết nơi an táng ban đầu: Ấp 2, xã Tân An, Châu Thành, Bình Dương. Sau khi có thông tin, tôi gửi thư tới Văn phòng Quốc hội; Tổng cục Chính trị - Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ LĐ-TB&XH nhờ giúp đỡ”.

Chị Oanh và mẹ đang thắp hương trước mộ liệt sĩ Nguyễn Duy Chiến với hy vọng đó là Nguyễn Duyên Chuyên. Ảnh: HG

Cơ duyên từ trang blog

Trong lúc chờ đợi sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, chị tiếp tục dò tìm danh sách liệt sĩ trên mạng. Tại trang blog Nguoiduado (chuyên cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ, nay là website), chị thấy có liệt sĩ tên Nguyễn Duy Chiến ở cùng quê bố - xã Hạnh Phúc, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Hưng (nay là xã Tam Đa, Phù Cừ, Hưng Yên). Tên liệt sĩ Chiến gần giống với tên bố chị. Ngay trong đêm, chị gọi điện cho Nguyễn Sỹ Hồ, chủ nhân của website Nguoiduado và được hướng dẫn giúp đỡ.

Ông Hồ nhận xét: “Bằng kinh nghiệm tìm hài cốt liệt sĩ qua mạng Internet mấy năm nay, tôi gặp nhiều trường hợp hồ sơ sai chính tả về tên tuổi và quê quán liệt sĩ. Trường hợp này, nơi hy sinh và địa điểm mai táng ban đầu của bố cô Oanh là: Ấp 2, xã Tân An, huyện Châu Thành, Bình Dương nên mộ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Bình Dương là hoàn toàn hợp lý. Tôi đoán là ông Nguyễn Duy Chiến và Nguyễn Duyên Chuyên là một. Có thể đây là lỗi chính tả khi nhập liệu”. Ông Hồ hướng dẫn gia đình chị Oanh làm thủ tục xác minh ở nguyên quán và được UBND xã Tam Đa xác nhận: “Trong xã Tam Đa (xã Hạnh Phúc cũ) có một liệt sĩ tên là Nguyễn Duyên Chuyên tên thường gọi là Nguyễn Duy Chuyên, không có liệt sĩ nào có tên là Nguyễn Duy Chiến”. Phòng LĐ-TB&XH huyện Phù Cừ, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hưng Yên cũng có văn bản xác nhận với nội dung tương tự.

"Hy vọng đó chính là bố"

Theo thủ tục, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Dương đã yêu cầu chị Oanh thực hiện giám định ADN để xác định đúng đây là phần mộ liệt sĩ Nguyễn Duyên Chuyên - bố của chị trước khi cải táng về nguyên quán. Mắt chị đỏ hoe khi thấy bộ hài cốt được đưa lên mặt đất. Mẹ chị thì khóc ngất, mong chồng mình chấm dứt khoảng thời gian dài hơn 40 năm nằm trong đất lạnh, xa quê, xa gia đình, không người thân thích nhang khói. Trong thâm tâm chị Oanh cho rằng những khát khao, cố gắng tìm kiếm của chị bao nhiêu năm qua nhất định sẽ được đền đáp...

Cần sớm đưa dữ liệu hồ sơ liệt sĩ lên mạng Thời đại thông tin phát triển, mạng Internet là phương tiện hữu hiệu, thuận lợi giúp các thân nhân tìm hài cốt của liệt sĩ. Trong bốn năm qua, đã có hơn 1.000 thân nhân tìm được mộ liệt sĩ qua trang blog của tôi. Website nguoiduado.vn đã thu thập được khoảng 200.000 thông tin liệt sĩ và hơn 50.000 tấm ảnh chụp bia liệt sĩ. Điều đáng tiếc là cả nước mới chỉ có hai tỉnh là Quảng Trị và Bình Phước đã đưa thông tin liệt sĩ lên mạng. Các tỉnh khi chúng tôi đến xin file danh sách liệt sĩ thì thường nhận được câu trả lời: “Không thể cung cấp vì đó là tài liệu mật”. Nếu các cơ quan chức năng cả nước đưa những dữ liệu về liệt sĩ lên mạng, chỉ cần nhấp chuột thôi là hàng triệu thông tin sẽ được tới tay người thân. Việc tìm kiếm thông tin, hài cốt liệt sĩ sẽ nhanh chóng thuận lợi và chính xác hơn, khắc phục được phần nào những đau thương khắc khoải tìm kiếm của người thân. Website của tôi mới khánh thành chưa đầy hai tháng nhưng có tới 1,3 triệu lượt người truy cập tìm thông tin liệt sĩ. Điều đó thể hiện sự quan tâm của thân nhân và vai trò quan trọng của việc đưa hồ sơ liệt sĩ lên mạng. Ông NGUYỄN SỸ HỒ, chủ nhân website Nguoiduado

HÀN GIANG - PHAN DUNG