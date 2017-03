Ít nhất 10 người chết, 14 người mất tích do bão

Tối 24/6, bão Haima đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Nam Định. Sau đó, áp thấp này tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền ở Thanh Hóa. Vùng áp thấp chủ yếu di chuyển theo hướng tây, đi sâu vào khu vực Thượng Lào và tan dần.

Bão tan song Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn mưa lớn. Ảnh: NCHMF.

Ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp đã khiến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to. Đến 1h ngày 25/6, lượng mưa đo được ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 100-200 mm. Một số nơi mưa lớn hơn như: Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) trên 320 mm, Văn Lý (Nam Định) trên 230 mm; thành phố Thanh Hóa 270 mm; Quỳ Châu (Nghệ An) gần 240 mm. Tại Hà Nội, mưa lớn đã làm ngập hàng loạt tuyến phố sáng sớm nay.

Hiện, mưa bão đã khiến 10 người chết, 14 người mất tích. Trong đó, Yên Bái có một người do lũ quét đêm 22/6; Hải Phòng 6 người trong đó 2 do lốc xoáy và 4 bị sét đánh trong khi thu hoạch lúa; Nam Định 3 người do sét đánh khi đi làm đồng ngày 23/6.

14 người mất tích gồm 10 người trên một tàu cá của Thanh Hóa (hiện không liên lạc được); 3 người ở Yên Bái do lũ quét đêm 22/6; một người ở do chìm tàu tối 23/6 ở Nghệ An.

Hậu quả nặng nề nhất do đợt mưa bão gây ra là trận lốc xoáy ở Hải Phòng. Ngoài số người chết, số người bị thương ở tỉnh này là 60; gần 30 nhà đổ sập và 900 nhà hư hại, tốc mái. Mưa lớn cũng gây ngập một diện tích lúa lớn ở Nam Định (2.000 ha), Hải Phòng (770 ha) cùng hơn 1.100 ha hoa màu ở Nghệ An và Nam Định.

Nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa bão này là Hải Phòng. Ảnh: Tuấn Tú.

Theo ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, tuy bão đã suy yếu và đi vào đất liền, song mưa lớn vẫn tiếp tục ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong hôm nay với lượng mưa khoảng 100 mm. Sang ngày 26/6, mưa giảm dần.

Với lượng mưa cả đợt ở mức phổ biến trên dưới 200 mm ở các địa phương, không có cảnh báo lũ nguy hiểm trên hệ thống sông và với công trình thủy lợi. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão lưu ý một số địa phương vùng núi cảnh giác với lũ quét và sạt lở đất.

Ông Trần Quang Hoài, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo nhận định, cơn bão có mức độ bình thường nhưng diễn biến phức tạp. Để hạn chế thiệt hại và ứng phó với tình hình tiếp theo, ông Hoài đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng khẩn trương tìm kiếm người và tàu mất tích trên biển. Trên đất liền, các tỉnh cần chỉ đạo người dân tích cực thu hoạch lúa, tiêu úng...

Lốc xoáy tàn phá xã An Lư :

Tại xã An Lư, (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), trận lốc xoáy chiều 23/6 quét qua đã để lại cảnh tượng tan hoang.











Hàng chục căn nhà bị giật sập, hơn 1.000 căn khác bị tốc mái. Cây xay, cột điện gãy đổ khắp nơi.

Những hộ nhà bị hư hỏng nặng phải mang sơ tán đồ đạc và tá túc nhờ.

Xã An Lư có 2 người chết trong lốc xoáy, trong đó có một thai phụ đang chuẩn bị sinh.

Lực lượng vũ trang, thanh niên tình nguyện được huy động để giúp người dân thu dọn, lợp lại nhà.

Đến chiều 24/6, điện lưới đã được cấp trở lại cho các khu vực lốc xoáy tàn phá.

Lũ quét tại Nghệ An Chiều tối qua đã xảy ra lũ quét tại một số xã của huyện Tương Dương, Kỳ Sơn (Nghệ An). Ông Vi Tân Hợi, Phó chủ tịch UBND huyện Tương Dương cho biết, tại 3 bản của xã Yên Tĩnh, lũ quét đã làm 76 nhà dân, 3 trường học và trụ sở UBND xã bị ngập, 2 nhà dân bị lũ cuốn trôi… Hiện cả 3 bản trên bị ngập và cô lập với bên ngoài. Sáng 25/6, đoàn công tác của huyện Tương Dương đã có mặt tại các xã bị cô lập, giúp người dân sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm và nắm diễn biến tiếp theo của lũ để sẵn sàng biện pháp ứng cứu.

Theo Nguyễn Hưng - Hà Khoa (VNE)