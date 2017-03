Kẻ bắt chết người sau đám cưới ra đầu thú

Trưa 17-8, tại một tiệc cưới ở xã Nghi Xá (huyện Nghi Lộc), hai nhóm thanh niên do Văn Cường và Võ Văn Long cầm đầu đã mâu thuẫn, ẩu đả nhau. Cường lấy một khẩu súng tự chế ra nổ súng khiến nhóm của Long bỏ chạy. Cường tiếp tục gọi “chiến hữu” mang hung khí truy sát nhóm Long. Hiệu mang súng bắn đạn hoa cải đến bắn vào người anh Lâm khiến anh gục tại chỗ. Anh Lâm được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Nghi Lộc cũng đã bắt giữ 14 nghi can, thu giữ hai viên đạn AK, một khẩu súng tự chế, cùng một số hung khí khác.

Đ.LAM