Kẻ bắt cóc trẻ em đòi 500 triệu đồng sa lưới

Theo điều tra ban đầu, sáng 3-5, cả hai đến Trường Tiểu học Gia Lâm bắt cóc cháu Nguyễn Xuân Trường (8 tuổi, học sinh lớp 2) là con chị Lê Thị Hà ở xã Gia Lâm.

Sau đó, Linh nhắn tin cho chị Hà với nội dung con trai chị bị bắt cóc, yêu cầu gia đình mang 500 triệu đồng tiền chuộc. Đồng thời, chúng đe dọa chị Hà không được báo công an nếu không tính mạng cháu Trường khó được đảm bảo.

Qua sàng lọc đối tượng và lần theo mối quan hệ quen biết của gia đình nạn nhân, cơ quan công an phát hiện nghi can Nguyễn Xuân Linh. Trinh sát đeo bám theo Linh đến nơi giam lỏng cháu Trường, giải thoát an toàn cho cháu.

Tại cơ quan điều tra, Linh khai trước đây làm thuê cho gia đình chị Hà nên thân quen cháu Trường. Biết chị Hà vừa bán máy múc đất có nhiều tiền mà Linh đang nợ nần nên làm liều.

HOÀNG MINH