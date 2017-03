Kẻ chém đứt lìa bàn tay người khác bị bắt

(PL)- Sáng 19-7, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam giam đối với Lê Việt Anh (trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương), Nguyễn Bá Hòe (trú xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương) về tội cố ý gây thương tích.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, đêm 8-7, anh Võ Minh Điền và anh Trần Quốc Trung (cùng trú xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương) bị nhóm người trong nhà nghỉ Đại Việt (thị trấn Dùng) chém trọng thương. Anh Trung bị chém đứt lìa bàn tay phải. Anh Điền cũng bị chém gục tại chỗ, đạp giày vào mặt, vào người. Do bị thương quá nặng, anh Trung và anh Điền đã được chuyển ra BV Việt-Đức (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, nối thành công bàn tay của anh Trung. Qua điều tra cho thấy anh Điền và anh Trung có mâu thuẫn với con trai chủ nhà nghỉ Đại Việt nên đã bắt xe đến để hỏi chuyện và hai bên xảy ra ẩu đả nhau và đập vỡ kính hai xe ô tô. Ngoài ra, bà Lê Thị Thu Hiền - chủ nhà nghỉ cũng bị chém bị thương nhẹ trên đầu, Anh và Hòe (bảo vệ nhà nghỉ) dùng kiếm đuổi theo chém anh Điền và anh Trung. Hiện cơ quan Công an huyện Thanh Chương đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án trên. Đ.LAM