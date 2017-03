Kẻ cướp nằm dưới gầm giường

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Sơn (22 tuổi) và Trần Quốc Thức (21 tuổi, cùng ngụ huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) về hành vi cướp tài sản.



Trần Quốc Thức, Trần Quang Sơn

Sau những ngày xa quê vào Nam làm công nhân ở một số doanh nghiệp, đồng lương ít ỏi không đủ cung phụng cho những cuộc ăn chơi trác táng, thâu đêm, Sơn, Thức cùng một đối tượng tên Ba (chưa rõ lai lịch) bàn bạc tiến hành những phi vụ kiếm tiền nhanh mà không phải lao động vất vả. Sau những ngày la cà quán xá, biết được các cô gái hành nghề mại dâm thường đeo nữ trang và sử dụng điện thoại đắt tiền nên chúng nảy sinh ý định cướp tài sản.

Thống nhất phương án thực hiện, tối 26-12-2009, Thức đến quán cà phê trên đường Đồng Khởi rủ một nữ tiếp viên đi bán dâm. Không mấy khó khăn, sau khi nhấm vừa hết ly cà phê, Thức thoả thuận qua đêm với cô T.T.A (ngụ TP.Hồ Chí Minh) với giá 500.000 đồng. Thức cùng A. vào một nhà nghỉ ở khu phố 3, phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa để quan hệ. Sơn, Ba cũng vào nhà nghỉ này thuê một phòng bên cạnh chờ thời cơ ra tay.

Theo kế hoạch đã bàn tính trước, Thức dùng chai nước có pha sẵn thuốc mê cho A. uống rồi gọi đồng bọn đến lột hết tài sản khi A. đã ngấm thuốc. Nhưng mọi sự sắp đặt không như ý muốn của bọn chúng, cô A. cảnh giác từ chối uống nước của Thức mời. Thức nhắn tin cho đồng bọn ở phòng kế bên biết chuyện và bọn chúng quyết định thay đổi phương án bằng cách dùng vũ lực.

Thức giả vờ đói bụng, nhờ A. ra ngoài mua bánh mì ăn lấy sức “chiến đấu”. Khi A. vừa bước ra khỏi phòng, Thức mở cửa cho đồng bọn vào núp dưới gầm giường. Khi A. và Thức ăn hết bánh mì, chuẩn bị quan hệ thì Sơn và Ba nhảy ra bịt miệng rồi dùng dao khống chế, cướp sợi dây chuyền và một chiếc lắc (khoảng 1 lượng vàng 18K) của A. Do nạn nhân vẫn cố sức chống cự và tri hô cầu cứu khiến cả ba tên cướp phải bỏ chạy thoát thân.

Sau khi nhận tin báo của nạn nhân, qua quá trình điều tra truy xét, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa đã nhanh chóng xác định hung thủ và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Sơn và Thức. Riêng tên Ba đã bỏ trốn nên sớm ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng. Ai từng là nạn nhân của băng nhóm này hãy đến Công an TP. Biên Hoà trình báo.





Theo MINH THẮNG (CATP)