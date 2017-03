Kẻ cướp súng bắn chết người tại công an xã tự tử trước ngày ra tòa

Theo kết quả khám nghiệm, bị cáo Tuấn chết do ngạt. Trước đó, Tuấn lấy mùng, áo thun xé ra quấn thành sợi dây rồi treo lên phía trên buồng giam thắt cổ tự tử.

Bị cáo Lê Thanh Tuấn bị truy tố về tội giết người, TAND tỉnh Vĩnh Long đã lên lịch xét xử thì xảy ra sự việc trên.

Theo cáo trạng, ngày 13-5-1989, sau khi đi nhậu về Tuấn ghé vào quán để mua thuốc hút. Tại đây, giữa Tuấn và chủ quán xảy ra cự cãi, Tuấn đập bể tủ thuốc lá. Tuấn bị mời về trụ sở Công an xã Thanh Đức (huyện Long Hồ,Vĩnh Long)làm việc. Thấy Tuấn còn say rượu nên công an xã đưa Tuấn ra hành lang trụ sở và còng một chân của Tuấn.

Khi được mở còng, Tuấn vào phòng nghỉ của lực lượng công an xã lấy trộm một khẩu súng AK bắn loạn xạ vào trụ sở công an làm hai người dân chết ngay tại chỗ và ba người khác bị thương. Sau đó Tuấn quăng súng bỏ chạy, đón ghe đến huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) rồi trốn sang Campuchia.

Tháng 9-2011, sau 22 năm trốn truy nã, Tuấn trở về Việt Nam thì bị Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ.

PHÚC TÂN